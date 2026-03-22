Asesinan a tres personas en una vivienda de Soledad, Atlántico: hay otra víctima herida

Fue una noche de sábado violenta en el municipio de Soledad, Atlántico, debido al homicidio de tres personas que dialogaban a las afueras de una vivienda en el barrio Villa Soledad; hechos que también mantienen herida de gravedad a una cuarta víctima.

Los fallecidos fueron identificados como Jesús Alberto Escorcia Orozco, de 24 años; Emilio Nicolás Miranda, de 67 años; y Luis Alberto Romero Hernández, de 68. Por otro lado, Óscar Miguel Buelvas Maceneth, de 59 años, es la víctima que intenta mantenerse con vida en un centro asistencial del área metropolitana de Barranquilla.

Los sicarios alcanzaron a huir del sitio en un motocarro, luego de bajarse del mismo con disimulo para perpetrar los hechos, mientras que la Policía designó un grupo investigador para ubicarlos lo más rápido posible.

Precisamente, la Alcaldía de Soledad rechazó lo sucedido y sostuvo que la muerte violenta “no puede normalizarse como escenario en una ciudad que merece seguridad y paz”.



“Rechazo y repudio por acto sicarial de esta noche. Requerimos de las autoridades competentes una rápida investigación y dar con los responsables de los hechos que cobraron la vida de tres soledeños este sábado, para su respectiva judicialización”, escribieron inicialmente en un comunicado.

“La muerte violenta no puede normalizarse como escenario en una ciudad que merece seguridad y paz. Ofrecemos recompensa por información que le permita a la Policía Nacional dar con la ubicación y judicialización de los autores materiales e intelectuales de este lamentable hecho”, agregaron.

Las autoridades competentes aún no han entregado muchos detalles de quiénes son las víctimas, si tenían anotaciones judiciales o amenazas de muerte, ni mucho menos qué estructura criminal estaría detrás de este nuevo atentado en Soledad.