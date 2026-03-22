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Asesinan a tres personas en una vivienda de Soledad, Atlántico: hay otra víctima herida

Los sicarios alcanzaron a huir del sitio en un motocarro, mientras que fue designado un grupo investigador para ubicarlos.

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