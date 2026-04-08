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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Presos de cárcel de Girón producirán carne y leche para consumo en el penal

Presos de cárcel de Girón producirán carne y leche para consumo en el penal

Se trata de un proyecto agroindustrial que busca convertir al campo en una herramienta de resocialización de presos de la cárcel Palogordo de Girón.

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