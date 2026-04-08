Presos de cárcel de Girón producirán carne y leche para consumo en el penal

En un terreno de 34 hectáreas contiguo a la cárcel de Máxima y Mediana Seguridad Palogordo, en Girón (Santander), comenzó a tomar forma un proyecto agroindustrial que involucra a 100 presos, quienes son capacitadas en la producción de carne y leche, alimentos que en cerca de 60 días empezarán a abastecer el consumo interno del penal.

La iniciativa, que se desarrolla al interior del centro penitenciario, busca ir más allá del cumplimiento de una condena. Según explicó el capitán Eleasid Durán, director de la cárcel, el objetivo es promover procesos de resocialización a través del trabajo productivo.

“Estamos transformando sociedad. Queremos enviar un mensaje diferente, de justicia restaurativa, donde el privado de la libertad se ocupe en actividades que aporten a su proceso y a la comunidad”, afirmó.

El proyecto contempla que los internos participen activamente en todas las etapas del proceso agropecuario, desde la preparación del terreno hasta la producción de carne y leche. De esta manera, además de contribuir a su propia alimentación, adquieren conocimientos que podrán aplicar una vez recuperen la libertad.



“Nos están enseñando a sembrar, a trabajar la tierra, a conocer los abonos y todo el proceso agrícola. Es una oportunidad para salir adelante”, expresó Alejandro Fajardo, uno de los participantes.

Para muchos, esta iniciativa representa una segunda oportunidad. Eduardo Castañeda, quien lleva más de una década en prisión, asegura que el proceso ha significado un cambio profundo. “Es una bendición poder demostrar que sí se puede tener una transformación, un cambio de mentalidad”, señaló.

El componente formativo del proyecto está acompañado por expertos en el sector agropecuario. Álvaro Rodas, ingeniero especializado en tierras, pastos y ganadería, explicó que la meta es que los internos se proyecten como emprendedores.

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“Queremos que visualicen su vida como una empresa y que, al salir, puedan aportar a la economía del país”, indicó.

Con esta apuesta, el centro penitenciario busca convertir el campo en una herramienta efectiva de resocialización, brindando a los internos habilidades prácticas y nuevas perspectivas de vida.