Realizan operativo en cárcel Palogordo de Girón para frenar extorsiones desde el penal

En el pabellón siete de la cárcel de alta seguridad de Palogordo, en Girón, el Gaula de la Policía realizó un operativo para contrarrestar actividades extorsivas que, según información de inteligencia, estarían siendo coordinadas por integrantes del grupo delincuencial “Clan Oriente”.

El operativo desarrollado en coordinación con el Inpec, buscó desarticular posibles planes delictivos gestados desde el penal. Durante la inspección, las autoridades identificaron a Johnatan Osorio Giraldo, alias ‘Chatarra’, privado de la libertad en ese pabellón y señalado de dinamizar extorsiones a comerciantes en Antioquia.

En el procedimiento se incautaron 16 SIM card, un cargador USB, cinco cuadernos con apuntes y dos armas cortopunzantes, elementos prohibidos que, de acuerdo con la Policía, facilitan la articulación de actividades criminales desde los centros de reclusión.

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aseguró que estos operativos continuarán: “Seguimos realizando intervenciones en la cárcel de Palogordo con el fin de evitar que sigan haciendo extorsiones desde las cárceles”.



A mediados de octubre la Policía había realizado otro operativo en este mismo penal, en esa oportunidad la intervención fue en el pabellón 9 tras labores de inteligencia que alertaron sobre la planeación de posibles acciones delictivas desde el interior del centro carcelario, presuntamente dirigidas por integrantes del de la banda criminal La Inmaculada, que opera en Cali y el Valle del Cauca.

Durante la intervención, los investigadores identificaron la presencia de Mauricio Marín Silva, conocido como alias ‘Nacho’, hermano de alias ‘Pipe Tuluá’, quien se encuentra recluido en dicho establecimiento.

Las autoridades señalan que este último habría estado coordinando actividades criminales y posibles planes de homicidio contra funcionarios del INPEC.

"En el operativo se incautaron tres teléfonos celulares tipo smartphone, un módem inalámbrico y tres cargadores USB, elementos que eran utilizados de manera ilegal dentro del pabellón. En el momento del ingreso de las autoridades, uno de los reclusos intentó destruir un dispositivo móvil y lo arrojó al sistema sanitario para evitar su decomiso", dijo en su momento el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.