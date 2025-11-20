En vivo
Usarán el polígrafo con agentes de seguridad de las cárceles: "73 evaluaciones por día"

Esta medida tiene el objetivo de detectar irregularidades que ponen en riesgo el control de las cárceles y afectan a la seguridad ciudadana.

Polígrafo
Foto: Microsoft Bing, creador de imágenes
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de nov, 2025

