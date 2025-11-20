Cobró por tres años la pensión de su mamá muerta; lo descubrieron por aterradora práctica

Un insólito caso sacude a Borgo Virgilio, un pequeño municipio de la provincia de Mantua, en Italia, donde un hombre de 57 años fue descubierto tras haber cobrado durante tres años la pensión de su madre fallecida.

De acuerdo con el medio Il Corriere della Sera, la mujer, que según las investigaciones murió en 2022 por causas naturales, nunca fue reportada como fallecida ante las autoridades. Su hijo, presuntamente, mantuvo el cuerpo escondido en el sótano de la vivienda con el fin de seguir recibiendo cada mes el dinero del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS).



¿Cómo lo descubrieron?

El engaño se destapó cuando el hombre acudió al registro civil del municipio. Para continuar con el cobro, necesitaba renovar el documento de identidad de su madre, un trámite que exigía la presencia de la titular. Ante la imposibilidad de justificar su ausencia, ideó una aterradora práctica: presentarse él mismo disfrazado como una mujer anciana. Con ropa femenina y una peluca, creyó que podría engañar al personal municipal y realizar la renovación de la cédula sin dificultades.

Sin embargo, la escena despertó sospechas inmediatas entre los funcionarios del ayuntamiento. El comportamiento del impostor y su apariencia llamaron la atención, y pronto los empleados concluyeron que no se trataba de una adulta mayor sino de un hombre de mediana edad intentando hacerse pasar por ella. Le solicitaron retirarse y regresar con una vestimenta adecuada, lo que permitió notificar el extraño caso a la Policía local.

Las autoridades se dieron cuenta de la estafa cuando intentó renovar la cédula Foto: referencia, Lexica

Cuando el hombre regresó días después, ya no lo esperaban funcionarios sino agentes policiales. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer por qué se había presentado disfrazado en el primer intento. Al revisar sus antecedentes y profundizar en la situación familiar, comenzaron a notar inconsistencias respecto al paradero de la madre, cuya desaparición jamás había sido reportada por el hijo.



Las pesquisas condujeron finalmente al macabro hallazgo. En el sótano de la vivienda encontraron los restos momificados de la mujer, que habían permanecido ocultos durante tres años. Tras su recuperación, fueron trasladados a la morgue del hospital de Mantua para los exámenes forenses de rigor, los cuales confirmaron que la muerte había ocurrido en 2022 y no presentaba signos de criminalidad.

Con el descubrimiento, la Fiscalía abrió un proceso en su contra. El hombre podría enfrentar cargos por ocultamiento de cadáver y fraude al INPS, delitos que conllevan penas significativas en la legislación italiana. Las autoridades continúan verificando cuánto dinero habría recibido de manera irregular durante los últimos años y si hubo otras acciones destinadas a prolongar el engaño.