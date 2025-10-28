Identifican al presunto asesino de una madre y su hija en Italia, 27 años después del crimen

La Fiscalía de Rovigo, en el norte de Italia, ha identificado al presunto responsable del asesinato de una madre y su hija, quienes fueron brutalmente golpeadas en el bar que administraban en junio de 1997. Veintisiete años después del crimen, el sospechoso será llevado a juicio en marzo próximo.

El acusado es un ciudadano checo de 48 años, actualmente prófugo, tras haber quedado en libertad el pasado 12 de octubre en su país, donde cumplió condena por otro delito, según informaron este martes medios locales.

La audiencia preliminar, celebrada este martes ante el juez de instrucción de Rovigo, se llevó a cabo sin la presencia del acusado.

De acuerdo con la investigación, el 29 de junio de 1997 el hombre habría atacado a las dos mujeres en su bar, ubicado en Rosolina (norte de Italia), con el propósito de robar unos 400.000 liras de la caja registradora.



El sujeto, presuntamente con ayuda de otra persona aún no identificada, las golpeó con un objeto contundente. La madre murió en el lugar y la hija falleció días después a causa de las heridas.

En un principio, los investigadores centraron sus sospechas en personas cercanas a las víctimas, entre ellas un joven que había mantenido una relación con una de las mujeres y que solía frecuentar el establecimiento.

Finalmente, los carabineros lograron identificar al acusado mediante el cotejo del ADN hallado en la escena del crimen.

Publicidad

El juicio está programado para comenzar el próximo 13 de marzo ante el Tribunal Penal de Rovigo, según confirmaron las autoridades judiciales.