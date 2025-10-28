Bebé recién nacida murió tras ser lanzada del cuarto piso por su hermana

En vivo
La madre de las niñas había salido brevemente a visitar a una amiga, mientras el padre se encontraba en su lugar de trabajo.

Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

Una tragedia sin precedentes conmociona a la comunidad de Vasilyevo, en la república de Tartaristán (Rusia), luego de que una bebé de apenas 21 días de nacida muriera tras ser lanzada desde la ventana de un apartamento en el cuarto piso por su hermana mayor, de cinco años.

De acuerdo con los reportes de la prensa local, la madre de las niñas había salido brevemente a visitar a una amiga, mientras el padre se encontraba en su lugar de trabajo. En ese corto lapso de tiempo, la menor de cinco años se acercó a la cuna de su hermana y, por razones aún desconocidas, la arrojó por la ventana.

Vecinos del edificio narraron que escucharon gritos desesperados antes de encontrar el cuerpo de la bebé en el suelo. Aunque los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar, los paramédicos solo pudieron confirmar el fallecimiento de la recién nacida.

El Comité de Investigación de Rusia asumió el caso y confirmó que el suceso ocurrió en ausencia de los padres, quienes podrían enfrentar cargos por omisión de cuidados o negligencia. Las leyes del país establecen que los menores deben permanecer bajo supervisión constante dentro del hogar.

“Se evalúan las acciones de los padres y otras posibles circunstancias del suceso”, señaló la institución en un comunicado oficial.

Las autoridades también han ordenado evaluaciones psicológicas para comprender el estado emocional de la hermana mayor y definir el tipo de acompañamiento terapéutico que requerirá tras el traumático episodio.

El alcalde del distrito de Zelenodolsk, Mijaíl Afanasyev, expresó su profunda consternación por lo ocurrido y pidió a las familias extremar las medidas de cuidado con los niños pequeños.

“La tragedia debe servir como advertencia. Los padres deben ser responsables y proteger a sus hijos, sin excepciones”, enfatizó el funcionario.

