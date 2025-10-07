¿Se cancela partido Italia - Israel? Gennaro Gattuso lamenta guerra en Gaza: "Me rompe el corazón"

La Nazionale jugará el sábado, 11 de octubre, en Tallin contra Estonia, pero todas las miradas están puestas en su siguiente partido, que será el martes, 14 de octubre, contra Israel en Italia, donde la movilización a favor de los palestinos ha tomado mucha fuerza y ha habido peticiones para que el equipo nacional no juegue este partido.

Italia fue el escenario el fin de semana de algunas de las manifestaciones más numerosas en Europa contra la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, lanzada tras los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023 y que ha entrado en su tercer año.

El pasado viernes, 3 de octubre, con motivo de una jornada de acción en apoyo a los palestinos, manifestantes se acercaron al centro de entrenamiento de la selección italiana en Florencia para exigir que este partido sea cancelado.

Manifestantes llevan pañuelos keffiyeh mientras protestan contra la política de Israel en el territorio palestino devastado por la guerra y contra la postura de Europa al margen de una reunión informal de jefes de Estado y de gobierno de la UE en Copenhague el 1 de octubre de 2025. Foto: AFP

Otras manifestaciones están anunciadas para el martes, 7 de octubre, en Udine, donde tendrá lugar el partido.



¿Se cancela el partido Italia - Israel?

Ante la incertidumbre por si se llevaría a cabo o no el partido, el director técnico de la selección de Italia, Gennaro Gattuso, se refirió a la guerra en Gaza y respondió sobre el encuentro.



El seleccionador italiano declaró este martes, 7 de octubre, que la guerra en Gaza le "rompe el corazón", pero que su equipo no puede ausentarse del duelo contra Israel, la próxima semana, en la clasificación para el Mundial de 2026.

"Sabemos que debemos jugar, de lo contrario perderíamos 3-0 (por incomparecencia). Pero lo reitero, es muy triste ver lo que les sucede a estas personas inocentes, a estos niños. Rompe el corazón ver todo esto", declaró Gattuso este martes en rueda de prensa.

Israel complicó pero cayó ante Italia. Foto: AFP.

Un importante dispositivo de seguridad será desplegado alrededor de este encuentro, del que no se han vendido muchas entradas.

"El ambiente no será tranquilo, porque habrá 10.000 personas fuera del estadio y entre 5.000 y 6.000 dentro. Queremos clasificarnos para la Copa del Mundo y hubiera preferido jugar este partido en casa frente a un público entusiasta como fue el caso hace un mes en Bérgamo (durante la victoria 5-0 contra Estonia)", continuó el seleccionador de los Azzurri.

Italia, ausente de las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo, en 2018 y en 2022, ocupa el segundo lugar en el grupo I con 9 puntos, igualada con Israel y a seis puntos del líder, Noruega, que tiene un partido más.

Solo el primero de la llave asegura una clasificación directa para el Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Los segundos de cada grupo accederán a una repesca.