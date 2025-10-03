Un herido deja protesta pro Palestina en Bogotá: “Intervendremos cuando se requiera”, dice Galán

La capital del país vivió una nueva jornada de tensión tras las manifestaciones pro Palestina que derivaron en disturbios en la carrera Séptima con calle 72, en inmediaciones del centro financiero de Bogotá. Aunque no se registraron civiles lesionados, un integrante de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes conocido como ESMAD, resultó herido y fue trasladado a una clínica.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a los hechos en entrevista con Mañanas Blu y defendió la actuación de la fuerza pública bajo los protocolos establecidos. “Nosotros intervenimos en 123 oportunidades con la UNDMO en lo corrido del año. Lo hacemos cuando se cumplen los criterios de ley, y lo seguiremos haciendo. No vamos a renunciar a eso”, aseguró el mandatario local.

Disturbios y vandalismo en la Séptima

La manifestación, convocada inicialmente como un acto pacífico en rechazo a los ataques contra Palestina, terminó con agresiones y daños a infraestructura pública. Según Galán, grupos encapuchados vandalizaron un CAI en la calle 72 y atacaron con vallas y objetos contundentes a la Policía.

El alcalde explicó que la respuesta institucional siguió el protocolo vigente. “Primero actúan los gestores de convivencia. Cuando ellos determinan que el diálogo se agotó, nos informan, y en ese momento damos la instrucción a la Policía de intervenir”, puntualizó.



Galán recalcó que la normativa limita el uso preventivo de la fuerza: “Por un grafiti no se puede utilizar la fuerza. Solamente cabe un comparendo. Pero cuando ya hay hechos de violencia, sí se debe entrar y eso fue lo que ocurrió ayer”.

Protesta en Bogotá

El rol del Gobierno Nacional

Uno de los puntos más sensibles del debate gira en torno a la posición del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha respaldado públicamente las manifestaciones pro Palestina. Incluso, se conoció que un contratista de la Presidencia estuvo entre los convocantes a la protesta.

El alcalde cuestionó la ausencia de un pronunciamiento claro sobre los hechos de violencia. “Si el Gobierno apoya una protesta pacífica está en todo su derecho. Pero cuando en esa protesta hay violencia, es fundamental que quienes la convocan rechacen esos actos de manera contundente. Guardar silencio deja mucho que pensar”, expresó.

Sobre la coordinación con la fuerza pública, Galán aclaró que la Policía Metropolitana de Bogotá responde directamente a la Alcaldía, salvo que exista una orden contraria del Gobierno Nacional. “La Constitución establece que la Policía cumple las órdenes que imparte la Alcaldía, a menos que el orden público lo asuma directamente el Ejecutivo”, explicó.

Estigmatización y riesgo de violencia política

El mandatario capitalino también alertó sobre los riesgos de estigmatizar a sectores empresariales, luego de que la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI)) se convirtiera en blanco de los manifestantes.

“Respeto totalmente una protesta por lo que está pasando en Palestina, pero otra cosa es que traten de traer ese conflicto a Colombia, generando choques internos y estigmatización hacia los empresarios. Ese discurso puede convertirse en violencia contra ellos”, advirtió.

En ese sentido, Galán recordó que el país enfrenta un clima de alta tensión política y no puede permitir que discursos radicales alimenten la violencia. “No podemos graduar al otro de enemigo ni responsabilizarlo de genocidio por decisiones de orden público en Bogotá. Ese tipo de señalamientos son peligrosos”, insistió.

La Alcaldía aseguró que se anticipó a la protesta gracias a información de inteligencia. Se realizaron cierres viales preventivos y se desplegaron tanto gestores de convivencia como unidades de la UNDMO en la zona. Sin embargo, los manifestantes recurrieron a tácticas de distracción, lo que facilitó actos de vandalismo en puntos no previstos.

El saldo oficial dejó un uniformado herido y daños materiales en infraestructura policial. Además, una persona que intentó arrebatar una bandera a los manifestantes fue agredida con una cadena y resultó con una herida en la cabeza. Su caso ya está en investigación.