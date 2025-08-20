Petro ordenó a ministros y directores una “política de solidaridad” con Palestina: ¿en qué consiste?

La Directiva Presidencial No. 07 de 2025, emitida por el presidente Gustavo Petro, establece los lineamientos de una “política de solidaridad integral con el pueblo palestino”.

La directiva instruye a los ministerios, entidades administrativas, embajadas y consulados a establecer mecanismos de asistencia humanitaria permanentes para Palestina y a fortalecer la presencia diplomática en Medio Oriente, articulando esfuerzos con países aliados. Asimismo, se busca impulsar una diplomacia multilateral que visibilice la situación de este territorio en foros internacionales, respaldando resoluciones de la ONU sobre el derecho al retorno, la ilegalidad de los asentamientos y el rechazo a la ocupación.

También habla de las relaciones comerciales con Israel, evaluando contratos vigentes (incluidas exportaciones de carbón y compras de armamento y software) para garantizar que se ajusten a la legalidad internacional. Paralelamente, se promoverán relaciones comerciales con Palestina y se apoyarán procesos judiciales internacionales en curso relacionados con este conflicto. La directiva también fomenta programas permanentes de cooperación técnica, cultural y académica, como cátedras de memoria histórica, proyectos con mujeres palestinas y actividades artísticas conjuntas.

Bandera de Palestina Foto: AFP

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Academia Diplomática deberán incluir en su agenda formativa la historia y el contexto del conflicto palestino-israelí y difundirlo en escenarios multilaterales como CELAC, ONU y MNOAL.

Por su parte, el Departamento Administrativo de la Presidencia será el encargado de hacer seguimiento al cumplimiento de estas disposiciones, invitando también a las demás ramas del poder público, organismos de control y entidades territoriales a adoptar estas directrices en virtud del principio de colaboración armónica de la Constitución.

