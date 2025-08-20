La ruana de Gustavo Petro que causa sensación: cuánto cuesta y quién está detrás de ella

La ruana de lana que ha lucido en las últimas horas el presidente Gustavo Petro adornada con mariposas, ha captado la atención del público y se ha convertido en un símbolo de la riqueza artesanal colombiana. Detrás de esta pieza, que ha causado sensación, se encuentra el talento y la tradición de Tejidos Rebancada, un colectivo de artesanos de Boyacá.

En Mañanas Blu con Néstor Morales, Francisco Gómez, fundador y diseñador de Tejidos Rebancada, confirmó que su equipo es el autor de la ruana del presidente Petro. Contó que la confección de esta prenda fue un encargo directo desde el desde el despacho del gobernador Carlos Amaya, quienes indicaron la temática de las mariposas, inspirada en las imágenes oficiales de la posesión presidencial.



¿Cuánto cuesta la ruana que usó Petro?

Gómez reveló el costo de la ruana del presidente Petro tiene un precio de 1.200.000 pesos. Este valor, según el diseñador, es reflejo del "material, del diseño y de todo el trabajo humano detrás de las mariposas, del hilado, de la confección de la prenda".

Aunque no tienen réplicas exactas de la ruana presidencial en este momento, ya están trabajando en "crear prendas similares y prendas pues que tienen también esas esas características de la armadora que tenía el presidente".

Quienes están detrás de esta ruana de Petro son Tejidos Rebancá, un taller de moda artesanal ubicado en Iza, Boyacá. Foto: Presidencia.

Iza, la cuna de tejedores y la raíz ancestral de Rebancada

El taller de Tejidos Rebancada se encuentra en Iza, Boyacá, es cuna de tejedores, cuna de hilanderos, de hilanderas, es un municipio lleno de de artesanos. Francisco Gómez fundó el taller junto a Silvino Patiño, quien proviene de una familia de tejedores.

La elección de Iza no es casual, pues el municipio tiene una profunda conexión con el pasado prehispánico y la leyenda de Bochica, una figura muisca vinculada al tejido y el hilado de fibras. Este arraigo en la historia y la artesanía es fundamental para ellos:

Iza es un municipio que tiene arraigado en todo su pasado y muy en su presente y esperamos, ojalá en el futuro, pues todo el hacer eh artesanal y también el hacer de moda, el hacer de vestuario

Tejidos Rebancada no es solo un taller; es una red de colaboración que incluye a más de 25 familias campesinas de distintos municipios ligadas al hilado de la lana, además de los más de 10 artesanos que trabajan directamente en el taller en procesos como la tintura y los acabados.

La ruana del presidente no es la primera incursión de Tejidos Rebancada en eventos de gran visibilidad. La empresa también fue responsable de las ruanas diseñadas para la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing.

El nombre de la empresa, "Rebancada", es un "muisquismo" que significa una planta utilizada en la cocina tradicional boyacense por abuelas y abuelos. Esta planta, una legumbre cuyas hojas se usan en sopas y otros platos típicos, es una referencia a "la tradición profunda y a la relación que hay entre un oficio y un territorio". Es un homenaje a la conexión entre el lugar, sus habitantes y el uso de sus recursos.