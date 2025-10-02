¿Por qué protestaron contra Israel frente a la Andi? Esto responde activista

Tras las recientes movilizaciones que tuvieron lugar en Bogotá, incluyendo protestas reportadas contra establecimientos comerciales como Starbucks y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Juan Villalobos, activista del Global Movement Gaza, delegación Colombiana, ofreció detalles sobre los objetivos de estas convocatorias y el por qué del señalamiento a los gremios empresariales en el contexto del conflicto en Palestina.

Enfatizando la necesidad de una movilización pacífica, el activista confirmó su presencia en las manifestaciones, al tiempo que distanció a su movimiento de cualquier acto violento.

El activista, en diálogo con Mañanas Blu, estableció claramente la doble finalidad de las movilizaciones impulsadas por diversas organizaciones de la sociedad civil: "presionar por la liberación de sus compañeras (que iban en la flotilla) y demandar el cese de toda relación económica con Israel", país al que acusan de cometer un genocidio.

Villalobos inició la conversación haciendo un llamado a la ciudadanía para que las protestas se desarrollen en el marco de la paz y el derecho constitucional, condenando explícitamente la agresión: “Nosotros estamos en contra de cualquier acto de violencia y hacemos invitación a la ciudadanía a movilizarse por la liberación de nuestras compañeras y por la apertura de un corredor humanitario en Palestina y el fin del genocidio”.



La conexión empresarial que desencadenó las manifestaciones

Una de las principales novedades de las protestas recientes fue el señalamiento directo a la Andi (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia). Villalobos explicó que el llamado a movilizarse hacia la Andi, así como hacia la embajada de Estados Unidos, proviene de “diversas organizaciones de la sociedad civil”, y no es únicamente una iniciativa del Global Movement Gaza.

La justificación para señalar a este gremio empresarial radica en el mantenimiento de relaciones comerciales con Israel, a pesar de las acciones militares que, según el movimiento, constituyen un genocidio. El activista reveló información específica sobre un evento económico bilateral reciente: “Nosotros y nosotras hemos encontrado que hace 4 meses la misión económica de Israel en Colombia eh realizó un evento con la Andi sobre la Cámara y la Cámara de Dispositivos Médicos y la Cámara de Instituciones del Cuidado de la Salud”.

