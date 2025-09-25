Carlos Fernando Galán aparece en ranking de mejores alcaldes de Sudamérica en septiembre

CB Consultora realizó un ranking sobre los tres alcaldes de Sudamérica mejor valorados durante el mes de septiembre del 2025.

El sondeo se hace en las ciudades donde gobiernan los mandatarios y también se pregunta por la gestión de algunos de los secretarios que hacen parte de la administración de los alcaldes.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, está entre los tres mejor valorados durante el mes de septiembre.

Carlos Fernando Galán Foto: Blu Radio

"Los tres alcaldes mejor valorados en el mes de septiembre de 2025 por sus ciudadanos son: en primer lugar, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, con 55,3% de imagen positiva; en segundo lugar, Mario Bergara, alcalde de Montevideo, con 53,9%; y en tercer lugar, Pabel Muñoz, alcalde de Quito, con 48,4% de aprobación"; señala el ranking.



¿Cuáles son los alcaldes peor calificados?

Los tres alcaldes peor calificados en el mes de septiembre fueron Luis Bello, de Asunción, Iván Arias, de La Paz, y Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas.



En el caso de Galán, el 21.5% de los encuestados tiene una imagen muy buena del mandatario, el 33.8% tiene una buena imagen, 22.0% muy mala y 18.1% tiene una imagen mala. El no sabe o no contesta alcanza el 4.6%.

"Los tres secretarios de la ciudad de Bogotá que en septiembre de 2025 poseen mayor imagen positiva entre los ciudadanos son: Miguel Silva, secretario general, en primer lugar con 35,2%, seguida por Laura Tami, secretaria de la Mujer, con 34,9%, y en tercer lugar Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, con 32,6%", se lee en el ranking.

Los tres secretarios de la ciudad con una aprobación más baja son Gerson Bermont, secretario de Salud, con un 21.7%, seguido por Cesar Restrepo, secretario de Seguridad, con 24,8% y el secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Santiago Trujillo, tiene el 26,6%.