Tras visita a Washington, Galán confía que banca internacional dará créditos para el metro

El alcalde Carlos Fernando Galán está en Washington adelantando varias reuniones con la banca internacional con el fin de asegurar la financiación pendiente para las líneas 1 y 2 del metro de Bogotá y, desde allí, anunció varios avances en las negociaciones.

“Nos reunimos con directivos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para concretar la financiación de la segunda fase de la Línea 1, que va muy bien con un 62 % de avance y ya llegó el primer tren y necesita recursos por 1.485 millones de dólares aprobados en créditos y desembolsados a final de este año”, contó.

Según el alcalde, las reuniones permitieron avanzar en tareas fundamentales para concretar los créditos con ambas entidades bancarias.

Además la visita tuvo un espacio para revisar cómo va la licitación y proyectos necesarios para sacar adelante la Línea 2 del proyecto de transporte.

“Seguiremos trabajando, seguiremos defendiendo la Línea 1 del Metro y garantizando los recursos necesarios para que ese proyecto se termine y entre en operación en el 2028.

Noticia clave para el Metro de Bogotá.



En reuniones con el Banco Mundial y el BID dimos un paso fundamental para garantizar la financiación de lo que resta de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Necesitamos más de 1480 millones de dólares (cerca de 5.7 billones de pesos) aprobados y… pic.twitter.com/DyG4g0hBDU — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 18, 2025

La Alcaldía mantiene como meta alcanzar cerca del 70 % de ejecución de la Línea 1 antes de finalizar el año, lo que exige concentrar los esfuerzos en viaductos, estaciones y patio taller. Mientras que la Línea 2, sigue en sus fases previas con el proceso de adquisición predial que ya supera el 88 %, y el traslado de redes principales.

Entre tanto, desde Bogotá, el gerente del Metro, Leonidas Narvaez, informó que en el patio taller de Bosa avanzan las adecuaciones de los primeros vagones para que en octubre inicien las pruebas estáticas.

Y el pasado martes, llegaron al puerto de Cartagena 4 vehículos auxiliares que apoyarán la construcción de la Línea 1.