Galán toma medidas con basuras en Bogotá: anuncia drásticas sanciones contra práctica común

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio a conocer novedades para la UAESP, donde presentó al nuevo director de la entidad y las medidas que se implementarán de cara al aumento de basuras en la capital.

Ante esto, el mandatario señaló: “soy consciente de que Bogotá está sucia” y reconoció que la crisis que atraviesa la ciudad por el desorden en el manejo de residuos es grande. Galán aceptó que la problemática ya se conocía desde el momento en el que inició su administración, pero a pesar de los esfuerzos la respuesta no ha sido eficaz.

Por esa razón, el alcalde capitalino tomó decisiones drásticas para dar alivio a los ciudadanos que no aguantan una bolsa de basura más. Presentó nuevas medidas que incluyen más operativos, campañas pedagógicas y un régimen de sanciones mucho más estricto, lo que puso a la ciudadanía a “pasar saliva”.



Galán lanza nueva estrategia de basuras en Bogotá

La primera medida es operativa: la Alcaldía busca aumentar el número de trabajadores enfocados en barrido y recolección, con apoyo de Aguas de Bogotá. La meta es pasar de 184 a 300 toneladas de desechos recogidos al día, de modo que los esfuerzos se concentren en los puntos críticos y en los lugares de arrojo clandestino.

El segundo frente es pedagógico. Según Galán, el problema también se debe a la falta de comunicación con la ciudadanía sobre horarios de recolección y canales de información. Por ello, se implementarían herramientas tecnológicas para recordar a los hogares cuándo deben sacar las bolsas y evitar que permanezcan en las calles.

Basuras en Bogotá Foto: Alcaldía Bog

Finalmente, el tercer componente está relacionado con las sanciones. La administración distrital adelanta 149 procesos en contra de operadores de aseo y revisará si hay fallas para corregirlas o imponer sanciones. A esto se suma una ofensiva contra conductores y particulares que usen sus vehículos para arrojar desechos, escombros o muebles en la vía pública, una conducta común en zonas como la carrera Novena con calle 100 o en Fontibón.



Multas por arrojar basuras en Bogotá

Con las nuevas disposiciones, la multa por arrojar basura desde un vehículo es de $1.207.000, según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Esta falta es considerada grave y se equipara a maniobras peligrosas en tránsito.

Las sanciones también se aplicarán a las empresas o personas que contraten servicios ilegales para botar escombros en la capital.

Por otra parte, Galán le dio la bienvenida a Armando Ojeda como nuevo director de la UAESP, quien adelantará un plan de inversión de $8.900 millones para ampliar las áreas y frecuencias de limpieza hasta febrero de 2026.

De esta manera, la Alcaldía espera dar una solución pronta al problema de las basuras en Bogotá, una situación que ha generado miles de quejas ciudadanas y que busca ser atendida con medidas que mejoren la calidad de vida de los bogotanos.