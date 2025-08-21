Secretario general de Bogotá ante alerta por colapso de basuras: “Hay intereses electorales”

El debate por el futuro del modelo de recolección de basuras en Bogotá escaló en las últimas horas tras la decisión de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) de negar nuevamente la solicitud del Distrito para mantener el esquema de áreas de servicio exclusivo.

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que insistirá en recursos legales para defender el modelo que, según la administración, garantiza cobertura incluso en zonas de difícil acceso. Sin embargo, en medio de las tensiones, la Alcaldía también confirmó la salida de Consuelo Ordóñez de la dirección de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

El secretario general de Bogotá, Miguel Silva, fue designado por Galán para liderar las conversaciones con el Gobierno Nacional. En diálogo para Mañanas Blu, con Néstor Morales, aclaró que la administración es consciente de que el esquema actual “está agotado”, pero advirtió que cualquier transición debe evitar riesgos para la ciudad.

“El esquema actual es un esquema que está agotado. La norma actual es una norma que está agotada. Por eso queremos proponerle a la ciudad un esquema que sea mucho mejor al que tiene en este momento, pero eso lo podemos hacer dentro de las normas actuales”, explicó Silva.



¿Cuál es el riesgo de la libre competencia en basuras?

Según el funcionario, la preocupación del Distrito es que con el modelo de libre competencia propuesto por la CRA algunas zonas de Bogotá puedan quedar sin atención, especialmente las más alejadas o de difícil acceso.

“Presentarle a la ciudad un esquema de áreas de servicio exclusivo nos permite mitigar el riesgo de áreas potencialmente desatendidas, que son esas áreas de difícil acceso”, señaló.

Sobre la decisión de retirar a Consuelo Ordóñez de la UAESP, Silva aseguró que no se trata de victorias ni derrotas, sino de buscar nuevos liderazgos en un momento crítico:

“Aquí no se trata de quién gana o quién pierde. El alcalde consideró que lo mejor era un perfil distinto que nos ayude a plantear una conversación distinta, que permita también liderar un análisis de lo que sería la transición hacia la libre competencia”.



¿Qué hay detrás de la pelea por las basuras entre Gobierno y Distrito?

Ante la pregunta sobre un posible colapso similar al de 2012 y 2013, Silva descartó esa comparación y atribuyó parte de la alarma a la coyuntura política:

“Obviamente estamos en un escenario, una coyuntura electoral, hay intereses electorales de alguna manera de atribuir una especie de riesgo inminente, pero nosotros tenemos la obligación y el deber de prestar el servicio público de aseo”.

El funcionario recordó que los contratos actuales vencen en febrero de 2026 y aseguró que la administración viene trabajando desde meses atrás para anticiparse a la transición.

Silva anticipó que la próxima semana se presentará un plan de choque para enfrentar la situación hasta febrero, que incluirá el fortalecimiento de Aguas de Bogotá con el fin de reducir los más de 660 puntos críticos de acumulación de basura que actualmente tiene la ciudad.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: