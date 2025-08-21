Galán da un giro completo por crisis de basuras en Bogotá: "No es un escenario de apocalipsis"

Bogotá se encuentra en el ojo del huracán por una creciente preocupación en torno a la gestión de las basuras, lo que ha llevado a un cambio en la cúpula de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y reavivado el debate sobre el modelo de aseo en la ciudad.

En respuesta a los desafíos, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció una renovación en el equipo de la UAESP, la entidad encargada del manejo de las basuras y enfatizó que la ciudad no está en un escenario apocalíptico ni de desastre por esta crisis de basuras.

El mandatario expresó su convicción de que se requiere un "nuevo perfil y las nuevas características" en el equipo para enfrentar los retos actuales y futuros de la ciudad.

Recolección de basuras en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Agradeció el trabajo del equipo liderado por Consuelo Ordóñez, pero enfatizó la necesidad de un "nuevo impulso en este frente".

La otra semana daremos el nombre del nuevo director de la Uaesp por una parte y las medidas que ya venimos trabajando, pero que obviamente esa persona va a revisar porque se va a la encargada de liberar desde la UAESP la implementación de las mismas para producir un cambio, como les digo rápido que sienta la ciudadanía señaló Galán.

Por otro lado, la administración distrital también se pronunció sobre la reciente negativa de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) a un recurso de reposición presentado por la UAESP.

Este recurso buscaba autorizar el esquema de Áreas de Servicio Exclusivo para el servicio de aseo en Bogotá. La ley colombiana permite dos modelos para la prestación del servicio: la libre competencia, que opera en la mayoría de los municipios del país como Medellín, Cali o Barranquilla, y el esquema de áreas de servicio exclusivo, que actualmente solo opera en Bogotá.

#Atención "He tomado la decisión de hacer un cambio en el equipo que lidera desde la UAESP. En este equipo está la responsabilidad del manejo de las basuras. Un cambio porque yo creo particularmente que se requiere de un nuevo perfil y las nuevas características de ese equipo… — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 21, 2025

Publicidad

La administración ha manifestado su firme postura, considerando que el modelo de "áreas de servicio exclusivo es el que más se adapta a las necesidades que tiene Bogotá" y, por lo tanto, "insistirá en la presentación de una solicitud para que se autorice a Bogotá para retornar o para mantener el modelo de áreas de servicio exclusivo".