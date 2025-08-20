Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Habrá libre competencia en recolección de basuras en Bogotá; niegan creación nuevo modelo

Habrá libre competencia en recolección de basuras en Bogotá; niegan creación nuevo modelo

El plan de la Alcaldía de Bogotá es definir que el modelo de recolección de basuras de la ciudad esté dividido en seis zonas.

Basuras_ImagenFX.jpg
Recolección de basuras
Foto: referencia, ImagenFX
Por: Valentina Herrera
|
Actualizado: agosto 20, 2025 06:53 p. m.

La Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento (CRA) ratificó su negativa a la creación de áreas de servicio exclusivo en Bogotá, al concluir que la Unidad Administrativa Especial de Espacio Público de la ciudad, no demostró razones suficientes ni cumplió con los requisitos de ley, y que existen mecanismos alternativos que permiten mejorar el servicio de aseo sin restringir la competencia.

El plan de la alcaldía es definir que el modelo de recolección de basuras de la ciudad esté dividido en seis zonas, y no en cinco como funciona hoy, y que cada una de ellas tenga un operador privado para evitar la competencia directa.

Uno de los argumentos principales del distrito es que se debe garantizar la exclusividad de los sectores pues el próximo 12 de febrero, que es cuando termina el contrato actual, habrá libre competencia y los operadores podrían escoger el sector y el método de recolección, afectando las zonas menos rentables para los privados.

Sin embargo, la CRA en sus decisiones señaló que la alcaldía a través de la UAESP no probó la necesidad de mantener esa exclusividad en el proceso de recolección de basuras y que no resolvió otras inconsistencias ya advertidas sobre tarifas, delimitación de zonas y relación con recicladores.

Y aunque la UAESP aseguró haber aclarado esos requerimientos, no logró el respaldo esperado.

Finalmente la CRA aclaró que la alcaldía podrá presentar una nueva solicitud sobre estas Áreas de Servicio Especializado.

