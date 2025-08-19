Proyecto cambiaría la Zona Industrial de Bogotá: iniciativa eliminaría las basuras del sector

De los lugares más visitados y conocidos en Bogotá, debido a su importancia en la economía de la ciudad, está la Zona Industrial. Y si bien es un sector marcado por la industria, también ha sido golpeado por los desechos y la suciedad, por ello un proyecto busca transformar este territorio.

Debido a esto, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (RenoBo) invitó a la ciudadanía a imaginar cómo se debería ver la Zona Industrial, un proyecto que le permitió a los ciudadanos postular sus ideas postindustriales. En ellas se busca un sector mucho más amigable con el medioambiente, que además tenga mayor acceso a servicios, mejor movilidad y, adicionalmente, una mayor oferta relacionada con la ciencia, la tecnología, la cultura e incluso la innovación.



Proyecto de renovación urbana en la Zona Industrial

El proyecto, impulsado bajo la iniciativa Reúso y liderado por RenoBo, la Secretaría del Hábitat y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), busca reutilizar espacios y edificaciones ya existentes como una alternativa para revitalizar la ciudad por medio de proyectos integrales de uso mixto.

Uno de los principales objetivos es aumentar la oferta de vivienda en el sector. Y entendiendo el impacto ambiental, también busca mitigar los efectos del cambio climático.

Concurso de Zona Industrial Alcaldía de Bogotá

Ante ello, RenoBo lanzó un concurso gratuito dirigido a arquitectos, urbanistas, artistas, diseñadores, ciudadanos y vecinos interesados en la renovación urbana. Aficionados, estudiantes y profesionales debieron entregar una imagen técnica libre en la que propusieran un cambio en el espacio público de una de las calles de la Zona Industrial, planteando una intervención que reactive y revitalice la zona.



Concurso ciudadano para transformar Bogotá

De esta manera, el ganador del concurso, quien podrá ofrecerle una transformación a la Zona Industrial, será elegido bajo los siguientes criterios:



Creatividad e innovación: una propuesta que proponga una transformación creativa e innovadora en la zona, que apunte a reactivar y revitalizar el área estratégica.

Reúso: una propuesta que aproveche el entorno postindustrial y haga un uso innovador del paisaje y de las infraestructuras existentes.

Pertinencia: una propuesta que sea adecuada para el contexto de la AE ZIBo, promoviendo sus objetivos y transmitiendo el cambio que podría generar en el entorno.

Representación: una imagen que sea clara y efectiva para transmitir la idea de la propuesta mediante la técnica escogida.



Con este proceso, la administración busca que la ciudadanía se involucre en el futuro de la Zona Industrial, con la meta de convertirla en un espacio más habitable, moderno y sostenible para Bogotá.