Nueva megainstitución pública beneficiará a cientos de personas en el sur de Bogotá //

La espera terminó y la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, tendrá nuevo colegio. La institución fue entregada este martes, 19 de agosto, por el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, en compañía de la Secretaría de Educación, para entregarle esta mega obra que busca beneficiar a cientos de familias en la zona.

“Que tenga el nombre de colegio Eloísa Garzón reconoce como las mujeres solas sacan sus familias adelante, a construir sobre lo construido y a impulsar la educación, porque Bogotá debe tener los mejores colegios y un sistema educativo que le permita a cualquier niña, niño y joven el acceso a las oportunidades”, confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán”, dijo el alcalde al momento de la entrega.

Colegio Eloísa Garzón // Foto: Secretaría de Educación

Así es el colegio Eloísa Garzón, la nueva institución de Bogotá

Tendrá atención para 180 niños y niñas de prejardín, jardín y transición en un espacio de gran modernidad buscando que la primera infancia tendrá una atención especial con condiciones de calidad.

El colegio cuenta con 31 aulas básicas y especializadas, laboratorios, cocina con comedor escolar, sótano, áreas verdes, cubiertas destinada al descanso y espacios accesibles en siete pisos iluminados; además, usará fuente de energía no convencional con 54 paneles solares y aprovechamiento de aguas lluvias.

“Las niñas y niños de primera infancia recibirán hasta tres complementos alimentarios diarios, que cubrirán un porcentaje del aporte nutricional del 70 %, adaptado por nivel educativo y clase de ración, para complementar la alimentación que reciben en su hogar. Asimismo, la jornada educativa de ocho horas favorecerá la continuidad de los procesos de aprendizaje de los estudiantes y brindará a las familias la tranquilidad de que sus hijos permanecen en un entorno protector”, indicaron desde la Alcaldía de Bogotá.



Aquí estará ubicado el colegio Eloísa Garzón

Estos son los barrios que beneficiarán en Kennedy

Marsella.

Castilla.

Nueva Marsella.

Villa Alsacia.

Multifamiliares La Paz.

Villa Verónica I.

El Ferrol.

Reserva de las Américas.

¿No habrá bachillerato?

Sí, pero comenzará con grados de primera infancia y paulatinamente se abrirán cupos hasta el grado 11 buscando que sea un total de 1.060 estudiantes en la localidad de Kennedy beneficiados.