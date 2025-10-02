Protestas masivas a favor de Palestina: 2 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 2 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 2 de octubre de 2025:
- Manifestantes propalestinos en Bogotá se plantaron frente a la sede de la Andi, asegurando que el gremio tiene vínculos con Israel.
- Los líderes de las bandas 'Los Costeños' y 'Los Pepes', se comprometieron a realizar una tregua hasta enero de 2026.
- La industria digital se sumó a la alerta por las posibles implicaciones de la tensión política que viven Colombia y Estados Unidos.
- Se registran protestas masivas en el mundo tras la interceptación a las flotillas por parte de de Israel.
- El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá declaró improcedente la tutela interpuesta por dos Brayan al presidente Petro.
Escuche el programa completo aquí: