Protestas masivas a favor de Palestina: 2 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 2 de octubre de 2025:



Manifestantes propalestinos en Bogotá se plantaron frente a la sede de la Andi , asegurando que el gremio tiene vínculos con Israel.

, asegurando que el gremio tiene vínculos con Israel. Los líderes de las bandas 'Los Costeños' y 'Los Pepes', se comprometieron a realizar una tregua hasta enero de 2026.

hasta enero de 2026. La industria digital se sumó a la alerta por las posibles implicaciones de la tensión política que viven Colombia y Estados Unidos.

que viven Colombia y Estados Unidos. Se registran protestas masivas en el mundo tras la interceptación a las flotillas por parte de de Israel.

tras la interceptación a las flotillas por parte de de Israel. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá declaró improcedente la tutela interpuesta por dos Brayan al presidente Petro.

Escuche el programa completo aquí: