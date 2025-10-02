En vivo
Protestas masivas a favor de Palestina: 2 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 2 de octubre de 2025:

  • Manifestantes propalestinos en Bogotá se plantaron frente a la sede de la Andi, asegurando que el gremio tiene vínculos con Israel.
  • Los líderes de las bandas 'Los Costeños' y 'Los Pepes', se comprometieron a realizar una tregua hasta enero de 2026.
  • La industria digital se sumó a la alerta por las posibles implicaciones de la tensión política que viven Colombia y Estados Unidos.
  • Se registran protestas masivas en el mundo tras la interceptación a las flotillas por parte de de Israel.
  • El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá declaró improcedente la tutela interpuesta por dos Brayan al presidente Petro.

Escuche el programa completo aquí:

