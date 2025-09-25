Selección Colombia jugará dos amistosos de preparación para el Mundial 2026: ¿cuándo y dónde?

La Selección Colombia ya tiene asegurada su presencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de finalizar en la tercera posición de las Eliminatorias de la Conmebol.

Con este objetivo cumplido, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo prepara el siguiente paso en su camino hacia el certamen internacional que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El cierre de las clasificatorias en Sudamérica dejó a seis combinados con boleto directo al torneo. Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay aseguraron su lugar en Norteamérica, mientras que Bolivia sorprendió al quedarse con la repesca tras vencer a Brasil en El Alto.

El triunfo de la Tricolor en Maturín fue clave para escalar hasta el tercer puesto. Con un contundente 6-3 sobre la Vinotinto, el delantero Luis Suárez marcó cuatro goles, acompañado por anotaciones de Yerry Mina y Jhon Córdoba.



Ese resultado selló la clasificación del combinado cafetero, que terminó con 28 puntos y actualmente ocupa el puesto 13 del ranking FIFA.

Luis Javier Suárez celebra gol con la Selección Colombia Foto: AFP

Próximos rivales en la preparación mundialista

Con la clasificación en el bolsillo, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el seleccionado aprovechará la ventana FIFA de noviembre para disputar dos partidos de fogueo en territorio estadounidense.

El objetivo es enfrentar estilos de juego distintos y sumar minutos de experiencia frente a rivales de otras confederaciones.

Publicidad

El primer compromiso será contra Nueva Zelanda, representante de Oceanía. El duelo se disputará el viernes 15 de noviembre a las 8:00 p. m. (hora del Este de EE. UU.) en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

El segundo amistoso tendrá lugar el martes 18 de noviembre, también a las 8:00 p. m. (ET), frente a Nigeria. El encuentro se desarrollará en el Citi Field de Nueva York y significará un reencuentro con la selección africana, a la que Colombia no enfrenta desde 1994.

Selección Colombia Foto: AFP

Nueva Zelanda llega como representante de la Confederación de Fútbol de Oceanía y buscará medir fuerzas ante un equipo suramericano clasificado al Mundial.

Publicidad

Nigeria, por su parte, aún pelea por su cupo en la cita orbital. En noviembre disputará la última fase de las Eliminatorias africanas, en las que actualmente ocupa la cuarta posición del Grupo C.

El duelo frente a Colombia será parte de su preparación y medirá a un conjunto que busca mantener su presencia en la élite del fútbol internacional.



Venta de entradas

La organización de los partidos confirmó que las boletas para el choque frente a Nueva Zelanda, en Fort Lauderdale, están disponibles desde el 26 de septiembre. En cuanto al enfrentamiento ante Nigeria en Nueva York, los boletos podrán adquirirse a partir del 29 de septiembre.