Haga cuentas: esto le costará ver a la Selección Colombia en el Mundial 2026

Faltan 8 meses para que comience la Copa del Mundo de la FIFA, pero miles de hinchas comienzan a hacer cuentas para viajar a Estados Unidos, México y Canadá para apoyar a la Selección Colombia tras lograr la clasificación venciendo a Bolivia y Venezuela de manera contundente.

Pero apoyar a la ‘tricolor’ no será económico, pues la FIFA ya dio a conocer los precios del Mundial 2026. El problema es que aún se desconocen los partidos y desde la organización recomiendan hacerlo después del sorteo en diciembre de 2025.

Selección Colombia terminó tercera en la Eliminatoria Sudamericana Foto: AFP

Precios Mundial 2026: esto le valdrá ver a la Selección Colombia

La venta arrancó este 10 de septiembre, pero por ahora la FIFA puso a disposición boletas desde 60 hasta los 7.000 dólares, dependiendo: localidad, ciudad, estadio, entras condiciones, las cuales se dividen en cuatro categorías.

Cada categoría de los boletos del Mundial 2026 será de acuerdo con el área del estadio en donde se lleva a cabo la venta, siendo, por supuesto, la 4 la más barata, pero la de menor disponibilidad, obligando a que el público busque las opciones más costosas.

En ese orden de ideas, en promedio si corre con suerte podría gastar unos 500.000 pesos en una sola boleta, pero si no tendrá que asumir precios por encima de los 20.000.000 de pesos.

Cabe recordar que los vuelos a las ciudades en donde se disputan los partidos del Mundial van desde los 1.200.000 pesos hasta los casi 4 millones, dependiendo a cuál sea el destino, esto con cifras actuales, pues seguramente con el paso de los meses y que se vaya acercando la Copa del Mundo se irán incrementando.

Ejemplo de boleta del Mundial // Foto: AFP

Estas son las ciudades donde se disputará el Mundial 2026