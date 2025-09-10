Mundiales a los que ha ido la Selección Colombia: ¿cuál fue su mejor participación?

La Selección Colombia ya aseguró su presencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre los meses de junio y julio del año próximo.

Su clasificación llegó antes de la última fecha de las eliminatorias sudamericanas, donde cerró con una victoria 3-6 sobre Venezuela en Maturín. Pero ¿cómo ha sido el recorrido de Colombia en los distintos mundiales? Y es que tanto en las ramas masculina y femenina de mayores, como en las categorías juveniles, ha dejado el nombre en lo más alto.

Selección Colombia vs. Venezuela en la Eliminatoria Sudamericana Foto: AFP

¿A cuántos mundiales ha ido a la Selección Colombia?

Colombia ha ido a:



Chile 1962 Italia 1990 Estados Unidos 1994 Francia 1998 Brasil 2014 Rusia 2018 Estados Unidos, México y Canadá 2026

El equipo absoluto masculino debutó en los mundiales en Chile 1962. Posteriormente, regresó en Italia 1990, donde logró avanzar a octavos de final tras un recordado empate frente a Alemania, entonces campeona del mundo. En Estados Unidos 1994 y Francia 1998 no superó la fase de grupos.

La mejor actuación histórica llegó en Brasil 2014, cuando Colombia alcanzó los cuartos de final. En ese torneo, James Rodríguez brilló como la gran figura, anotando seis goles que le valieron el Botín de Oro como máximo goleador.

Gol de James Rodríguez vs. Uruguay en Brasil 2014 // Foto: AFP

La selección cayó 2-1 frente al anfitrión Brasil, pero dejó una de las campañas más recordadas en la historia del fútbol colombiano. En Rusia 2018, la selección avanzó hasta octavos de final, siendo eliminada por Inglaterra en la tanda de penales.

Selección Colombia femenina de mayores

La historia del equipo femenino de mayores en los mundiales es más reciente. Su primera participación fue en Alemania 2011, aunque no logró superar la fase de grupos. En Canadá 2015 alcanzó los octavos de final, donde fue eliminada por Estados Unidos, que posteriormente se consagró campeón del torneo.

En la Copa Mundial Femenina de 2023, disputada en Australia y Nueva Zelanda, Colombia sumó su tercera presencia y firmó su mejor participación al llegar hasta cuartos de final, desempeño que ratificó el crecimiento de la rama femenina y consolidó a futbolistas como Linda Caicedo entre las grandes figuras del balompié internacional.

Selección Colombia femenina Foto: AFP

La huella de los juveniles en los mundiales

El fútbol colombiano ha tenido un papel destacado en las competiciones juveniles de la FIFA. En la categoría Sub-20 masculina, la selección ha participado en 10 ediciones, alcanzando instancias importantes en diferentes torneos: cuartos de final en la Unión Soviética 1985, Arabia Saudí 1989, Colombia 2011 y Polonia 2019.

Sin embargo, el logro más significativo llegó en 2003, cuando Colombia alcanzó el tercer lugar en el Mundial Sub-20 disputado en Emiratos Árabes Unidos.

En esa ocasión, el equipo dirigido por Reinaldo Rueda eliminó a potencias del continente y llegó a semifinales, donde cayó frente a España. Posteriormente, venció 2-1 a Argentina en el duelo por el tercer puesto. En ese plantel estuvieron futbolistas como Abel Aguilar, Yulián Anchico y José Julián de la Cuesta.

En la rama femenina Sub-20, Colombia también ha escrito páginas relevantes. El Mundial de Alemania 2010 marcó un hito al llegar hasta semifinales, aunque perdió la posibilidad de disputar la final tras caer con Nigeria y, posteriormente, con Corea del Sur en la definición por el tercer lugar.

Más recientemente, en Costa Rica 2022, la selección alcanzó los cuartos de final con figuras como Linda Caicedo, Gabriela Rodríguez y Stefanía Perlaza, quienes hoy son referentes de la categoría de mayores.

Linda Caicedo con la Selección Colombia Foto: @FIFAWWC

¿Cuál ha sido la mejor participación?

El balance histórico de Colombia en las Copas Mundiales de la FIFA incluye 20 participaciones entre las categorías de mayores y juveniles, tanto en masculino como en femenino.

Entre los logros más destacados figuran el tercer puesto en el Mundial Sub-20 masculino de 2003, las semifinales del Sub-20 femenino en 2010 y los cuartos de final alcanzados por la selección masculina de mayores en Brasil 2014 y por la femenina en 2023.

Cada generación ha dejado una marca particular, y esos resultados han configurado la memoria futbolística de un país que ya tiene asegurada su próxima cita en 2026.