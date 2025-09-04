Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque a militares con gasolina
Metro de Bogotá
Carlos Camargo
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Eliminatorias  / Colombia, al Mundial: estos son todos los clasificados a la Copa del Mundo 2026

Colombia, al Mundial: estos son todos los clasificados a la Copa del Mundo 2026

Por el momento ya son 16 países que aseguraron su cupo al Mundial que se jugará el próximo año en Estados unidos, Canadá y México.

Selección Colombia
Selección Colombia
Foto: Blu Radio - Jairo Rendón
Por: AFP
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 10:18 p. m.

Colombia, Paraguay y Uruguay se clasificaron este jueves para el Mundial de 2026 y ya son dieciséis las selecciones que aseguraron su presencia en el torneo que se disputará el año próximo en Norteamérica.

El combinado cafetero, su par guaraní y la Celeste se unieron de esta manera a los ya clasificados por Sudamérica, Argentina, Brasil y Ecuador, tras la disputa de la decimoséptima y penúltima fecha de las eliminatorias regionales.

El martes, en el cierre del clasificatorio, Venezuela, séptima con 18 puntos, y Bolivia, octava con 17, se jugarán el cupo para el repechaje continental.

Colombia vence a Bolivia en Eliminatorias.jpg
Colombia vence a Bolivia en Eliminatorias //
Foto: AFP

Además de los seis clasificados sudamericanos, el Mundial del año próximo ya tiene aseguradas las presencias de sus tres países organizadores, Estados Unidos, Canadá y México, al ganador de Oceanía, Nueva Zelanda, y a los representantes de la confederación asiática: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur y Australia.

Países clasificados para el Mundial de 2026:

  • Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores)
  • Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia
  • Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia
  • Zona Oceanía: Nueva Zelanda
Messi anotó doblete contra Venezuela en la Eliminatoria
Messi anotó doblete contra Venezuela en la Eliminatoria
foto: AFP

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Selección Colombia

Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026