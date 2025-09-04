Colombia, al Mundial: estos son todos los clasificados a la Copa del Mundo 2026

Colombia, Paraguay y Uruguay se clasificaron este jueves para el Mundial de 2026 y ya son dieciséis las selecciones que aseguraron su presencia en el torneo que se disputará el año próximo en Norteamérica.

El combinado cafetero, su par guaraní y la Celeste se unieron de esta manera a los ya clasificados por Sudamérica, Argentina, Brasil y Ecuador, tras la disputa de la decimoséptima y penúltima fecha de las eliminatorias regionales.

El martes, en el cierre del clasificatorio, Venezuela, séptima con 18 puntos, y Bolivia, octava con 17, se jugarán el cupo para el repechaje continental.

Colombia vence a Bolivia en Eliminatorias // Foto: AFP

Además de los seis clasificados sudamericanos, el Mundial del año próximo ya tiene aseguradas las presencias de sus tres países organizadores, Estados Unidos, Canadá y México, al ganador de Oceanía, Nueva Zelanda, y a los representantes de la confederación asiática: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur y Australia.



Países clasificados para el Mundial de 2026:

Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores)

(organizadores) Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia

Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia

Zona Oceanía: Nueva Zelanda