Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque a militares con gasolina
Metro de Bogotá
Carlos Camargo
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Eliminatorias  / Jhon Cordoba anotó golazo contra Bolivia para poner a Colombia más cerca del Mundial 2026

Jhon Cordoba anotó golazo contra Bolivia para poner a Colombia más cerca del Mundial 2026

El grito de gol del delantero del Krasnodar evidenció su desahogó porque por fin se le abrió el arco después de varios intentos en los últimos partidos con la tricolor.

Jhon Córdoba celebrando el gol con la Selección Colombia
Jhon Córdoba celebrando el gol con la Selección Colombia
Foto: AFP
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 08:25 p. m.

El estadio Metropolitano de Barranquilla estalló de alegría con el golazo de Jhon Córdoba en el segundo tiempo, cuando la Selección Colombia insistía y buscaba ampliar el marcador contra Bolivia para estar más cerca del Mundial del 2026.

Todo comenzó con un destacado pase filtrado del volante Juan Fernando Quintero, quien reemplazó a James Rodríguez, al delantero del equipo ruso Krasnodar.

En el minuto 74 el atacante controló, se perfiló y sacó un potente remate para vulnerar el arco rival defendido por Carlos Lampe, quien había sido figura en oportunidades anteriores durante el partido para evitar más goles de la tricolor.

El número nueve evidenció en su celebración del gol su desahogo porque por fin se le abrió el arco después de recibir varias críticas en los últimos partidos, pero siempre teniendo el respaldo del entrenador Néstor Lorenzo.

De hecho, después de volverse al poner la camiseta (que le costó la tarjeta amarilla) tras el festejo, la primera persona a la que fue a abrazar fue el argentino.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Jhon Córdoba

Selección Colombia