Confirmado el equipo titular de Colombia vs. Bolivia por la Eliminatoria Sudamericana

Se acabó la espera. El técnico Néstor Lorenzo dio a conocer los futbolistas que serán titulares con la Selección Colombia ante Bolivia por la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana.

Vale recordar que con una victoria se asegura el cupo directo al Mundial del 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México.



Alineación titular de Colombia vs. Bolivia

Después de varias especulaciones, especialmente en el arco y en la zona de delanteros, estos son los once jugadores que jugarán contra la verde:



Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Así se aclara que Dayro Moreno, de 39 años, no arrancará de titular, pero sí será suplente por lo que estará a disposición del entrenador para la etapa complementaria.

Lorenzo analiza cómo vencer a Bolivia

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, aseguró que su equipo tiene la responsabilidad de buscar la victoria frente a Bolivia en Barranquilla, en la penúltima fecha de las eliminatorias al Mundial 2026. Según el técnico argentino, el rival es un conjunto ordenado que no se limitará a defender, lo que obliga a Colombia a “abrir caminos” y aprovechar su condición de local.

La selección colombiana llega a este duelo con 22 puntos en la sexta posición de la tabla. Una victoria le aseguraría la clasificación directa a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá, dejando sin opciones a Venezuela, que es su perseguidor más cercano con 18 unidades. Por eso, Lorenzo recalcó que sus jugadores deben manejar la presión de un partido decisivo.

El entrenador subrayó la importancia de controlar las emociones y evitar que la ansiedad les juegue en contra. Afirmó que Colombia cuenta con un plantel maduro, con futbolistas experimentados en partidos finales y momentos de alta tensión. “La clave estará en manejar la ansiedad y la emoción”, dijo.

Respecto a Bolivia, octavo en la tabla con 17 puntos, Lorenzo advirtió que no se puede subestimar al rival. Recordó casos anteriores, como contra Perú, donde Colombia dejó escapar resultados por exceso de confianza. En ese sentido, pidió respeto por el contrincante y llamó a la afición a mantener la fe y el apoyo durante el partido, transmitiendo optimismo a los jugadores.

Por su parte, el arquero David Ospina también habló en la rueda de prensa. El guardameta, con 129 partidos en la selección, no descartó que estos puedan ser sus últimos encuentros de eliminatoria y expresó su deseo de disfrutarlos al máximo. Recalcó la necesidad de mantener la tranquilidad ante Bolivia y señaló que el equipo está concentrado y trabajando bien para lograr el objetivo de clasificar.