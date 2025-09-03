Néstor Lorenzo se juega todo contra Bolivia: reveló su táctica ofensiva para este jueves

En la antesala de un partido que podría sellar el tiquete de la Selección Colombia al Mundial 2026, la concentración y la estrategia son las protagonistas en esta última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Desde Barranquilla, el técnico Néstor Lorenzo y David Ospina hablaron en rueda de prensa previo al partido contra Bolivia.

David Ospina, uno de los capitanes y referentes de la Tricolor, se mostró mesurado, pero optimista. En lo que él mismo insinuó que podrían ser sus últimos partidos de Eliminatorias, el guardameta enfatizó que la clasificación aún no está asegurada y que es el resultado de un largo esfuerzo colectivo.

“Estamos cerca, pero hay que trabajarlo hasta el final. Sabemos que vamos a enfrentar una gran selección, entonces poder conseguir ese objetivo, yo creo que sería fruto del trabajo que se ha hecho durante toda la Eliminatoria”, señaló.

Y es que, en estos partidos contra Bolivia y Venezuela no hay lugar para el exceso de confianza, pues la Selección se juega todo al estar sexta en la tabla con 22 puntos. Cabe recordar que este jueves, 4 de septiembre, todos los partidos de la fecha se juegan a la misma hora por la incidencia de los resultados.

Convocados eliminatorias Mundial 2026 Foto: X @FCFSeleccionCol

La clave táctica de Néstor Lorenzo contra una Bolivia ordenada

Por su parte, Néstor Lorenzo ofreció un análisis de lo que espera del equipo boliviano. Lejos de anticipar un rival que se atrinchere en su propio campo, el técnico argentino prevé un planteamiento valiente y organizado por parte de Bolivia.

Lorenzo describió al rival como un equipo que se posicionará en “un bloque medio alto” y mantendrá un “grupo muy compacto”.

Publicidad

Ante la pregunta de cómo romper esa estructura defensiva, Lorenzo desveló los principios de su plan de ataque. La clave, según el técnico, no será una sola fórmula, sino la capacidad de ejecutar múltiples movimientos para desequilibrar al rival y generar oportunidades claras.

“Son variantes, son muchas variantes, son muchos movimientos que hacen del funcionamiento y poner a jugadores mejores; nuestro mano a mano con ellos, ¿no? Ellos van a tratar de evitar eso con basculaciones, con retrocesos, con relevos y tratar de mover rápido la pelota, sobre todo, y ser incisivo y llegar a terminar la jugada”, sentenció.

El plan de Lorenzo se enfoca en tres pilares: movilidad y variantes ofensivas, la creación de duelos uno contra uno favorables para los jugadores colombianos, y la velocidad en la circulación del balón para ser incisivos y, fundamentalmente, “finalizar las jugadas”.