La duda de Bolivia para enfrentar a Colombia en la penúltima fecha de la Eliminatoria

A pocos días del partido crucial entre la Selección Colombia y Bolivia por la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana, hay una duda en el equipo de Óscar Villegas para mantener la ilusión de clasificar al Mundial del 2026.

Se trata de la posición del arquero, pues dos futbolistas están en un muy buen momento en sus respectivos clubes y se ha generado un debate sobre quién deberá ser titular para evitar que Luis Díaz, James Rodríguez y compañía vulneren el arco.



¿Quién será el arquero de Bolivia?

El buen desempeño de los porteros Carlos Lampe y Guillermo Viscarra juntos a sus equipos, Bolívar y Alianza Lima, respectivamente, en la Copa Sudamericana abrió el debate sobre cuál de los dos será el titular de Bolivia en las dos últimas fechas de las eliminatorias del Mundial 2026.

El Bolívar y el peruano Alianza Lima lograron avanzar a la fase de cuartos de final de la Sudamericana y no han pasado desapercibidas las buenas actuaciones del 'Gigante' Lampe y de 'Billy' Viscarra en ambos planteles.

Lampe, de 38 años, y Viscarra, de 32, han disputado en estas eliminatorias la titularidad en la Verde y son dos de los jugadores más experimentados que permanecen en un renovado equipo boliviano donde la edad promedio de los futbolistas es de 24,82 años.

Lampe volvió a la acción en mayo pasado, luego de varios meses en recuperación tras haberse roto el talón de Aquiles en la octava fecha de las eliminatorias en septiembre de 2024, en el triunfo de Bolivia por 1-2 ante Chile en Santiago.

Arquero Carlos Lampe de Bolivia Foto: AFP

Desde su retorno, el 'Gigante' ha mantenido en cero el arco de su club, el Bolívar, en cinco partidos internacionales, incluida la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que un 4-0 ante el Cerro Porteño paraguayo le valió el pase a los 'playoff' de octavos de final de la Sudamericana.

En esa fase de la Sudamericana, los celestes vencieron por 3-0 y 0-3 al Palestino chileno y avanzaron a cuartos de final tras derrotar por 2-0 y 0-2 al Cienciano peruano.

El Alianza Lima de Viscarra también pasó de la Libertadores a los 'playoff' de la Sudamericana, donde dejó en el camino al Gremio brasileño con un 2-0 en casa y un 1-1 en Porto Alegre.

Los Blanquiazules pasaron a cuartos de final al vencer por 2-0 y por 1-2 a la Universidad Católica ecuatoriana, con un sólido 'Billy' en el arco, algo que destacó la prensa deportiva peruana.

En estas eliminatorias, Lampe custodió el arco boliviano en el triunfo por 4-0 ante Venezuela en la séptima jornada, y en los dos triunfos contra Chile, por 1-2 en Santiago en la fecha 8 y por 2-0 El Alto en la decimosexta jornada.

Mientras que Viscarra fue titular en la mayoría de los partidos, primero entre las fechas 1 a la 6 y luego en las jornadas 9 a la 15, además de reemplazar a Lampe ante Chile en Santiago tras su lesión.

Guillermo Viscarra, arquero de Bolivia Foto: AFP

En la rueda de prensa ofrecida el lunes por el seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, la pregunta repetida fue, precisamente, cuál de los dos cuidará el arco nacional ante Colombia en Barranquilla este jueves y contra Brasil el próximo martes en los más de 4.000 metros de altitud de El Alto.

"No te puedo decir porque los primeros en saber tienen que ser los jugadores, pero sí tenemos tomada una decisión", sostuvo Villegas, quien elogió el "altísimo nivel" de los guardametas e incluyó en la disputa a Rodrigo Banegas, del The Strongest, el tercer arquero convocado para las fechas 17 y 18 de las eliminatorias.

El estratega señaló que "cualquiera" de los tres "está para atajar", aunque también reconoció que la elección "se reduce un poco" entre Lampe y Viscarra "por el contexto internacional".

"Hay muchos aspectos que estamos tomando en cuenta para la decisión del arquero, pero pasan por pequeñeces. El que vaya a entrar será, para nuestro criterio, merecido", zanjó.

Bolivia va octava en la clasificación con 17 puntos, uno menos que Venezuela, que está actualmente en la zona de repesca, por lo que los de Villegas no tienen margen de error en las dos últimas jornadas.