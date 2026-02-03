Sánchez anuncia que España prohibirá acceder a redes sociales a menores de 16 años

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes.

Sánchez hizo este anuncio en su intervención ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái y en la que participan una treintena de jefes de Estado y de Gobierno.

Para Sánchez, es necesario hacer de las plataformas digitales un espacio saludable, y por ello anunció que la próxima semana su Gobierno aprobará una serie de medidas, entre ellas esa prohibición de acceso a las redes sociales a menores de 16 años.

Para ello, explicó que las plataformas deberán adoptar medidas de control efectivas y barreras reales que funcionen para impedir ese acceso a los menores.



"Actualmente, nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía y manipulación. No vamos a tolerarlo más", apostilló.

Sánchez ya había anunciado el año pasado en el Foro de Davos su intención de pedir responsabilidades a los directivos de estas plataformas, y este martes concretó las medidas que va a poner en marcha su Gobierno.

Así, aseguró que, para impedir su impunidad, serán legalmente responsables de las infracciones que se comentan en las plataformas digitales de las que son responsables.

Además, se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, y se estudiará junto a la Fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram.

Sánchez anunció igualmente la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer lo que ha denominado "una huella de odio y polarización".

De la misma forma, el presidente del Gobierno informó de que España se ha unido a cinco países europeos en la "Coalición de los Dispuestos Digitales" para avanzar de manera coordinada y eficaz en la aplicación de una regulación más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales.

Según el presidente del Gobierno, la primera reunión de esta coalición se va a hacer efectiva en los próximos días.

Sánchez consideró necesario esas medidas y ese esfuerzo conjunto debido a que las redes sociales se han convertido en "un estado fallido, un lugar donde se ignoran las leyes, donde se toleran los delitos y donde la desinformación vale más que la verdad y la mitad de los usuarios sufren ataques de odio".

Como ejemplo, recordó que Tik Tok ha sido acusado de tolerar cuentas maliciosas que comparten materiales de pornografía infantil generados por inteligencia artificial, Instagram de espiar a millones de usuarios de Android en todo el mundo, y Facebook se ha usado para "desplegar cientos de campañas de desinformación e interferencia extranjera en elecciones nacionales y regionales".

También lamentó que la semana pasada el propietario de 'X', Elon Musk, "a pesar de ser emigrante, ha utilizado su cuenta personal para amplificar desinformación sobre una decisión soberana" del Gobierno español, la regularización de medio millón de inmigrantes.

Por todo ello insistió en que es necesario "recuperar el control" y asegurarse de que las plataformas cumplen las normas como todos los demás, algo que admitió que no va a ser fácil porque las redes sociales y sus empresas son más ricas y poderosas que muchos países, incluida España.

"Pero su poder y su influencia no nos deben dar miedo, porque nuestra determinación -añadió- es mayor que su riqueza".

En la misma línea, garantizó que España va a tener "tolerancia cero" en estas cuestiones y va a defender su soberanía digital.