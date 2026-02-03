En vivo
Sánchez anuncia que España prohibirá acceder a redes sociales a menores de 16 años

Para Sánchez, es necesario hacer de las plataformas digitales un espacio saludable, y por ello anunció que la próxima semana su Gobierno aprobará una serie de medidas, entre ellas esa prohibición de acceso a las redes sociales a menores de 16 años.

Redes sociales
Las redes sociales también pueden afectar la salud mental.
Foto: Unsplash
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

