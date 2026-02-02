En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Histórica regularización en España: más de 300.000 colombianos obtendrán estatus legal

Histórica regularización en España: más de 300.000 colombianos obtendrán estatus legal

Se estima que esta medida beneficiará a unas 840.000 personas en total, de las cuales aproximadamente 300.000 son de origen colombiano, representando casi el 30% del grupo favorecido.

Publicidad

Publicidad

Publicidad