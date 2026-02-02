Histórica regularización en España: más de 300.000 colombianos obtendrán estatus legal

El gobierno español ha puesto en marcha un proceso de regularización que busca otorgar estatus legal a cientos de miles de personas que actualmente residen en el país de manera informal. Según Daniel Sánchez, abogado y director del Despacho Sánchez Abogados, no se trata de una nacionalización masiva, sino de la concesión del estatus de residentes para integrar formalmente a estas personas en la sociedad y la economía.

Se estima que esta medida beneficiará a unas 840.000 personas en total, de las cuales aproximadamente 300.000 son de origen colombiano, representando casi el 30% del grupo favorecido.



Impacto económico y contribución al fisco

Uno de los puntos centrales de esta medida es el dinamismo que aportará a la economía española.

El abogado Sánchez destaca que, al obtener la documentación en regla, estos trabajadores comenzarán a cotizar en la seguridad social, con un aporte estimado de más de 500 euros mensuales por cada trabajador de jornada completa. Este ingreso masivo a las arcas del Estado se suma al hecho de que estas familias podrán establecerse definitivamente, comprar viviendas y consumir formalmente, lo que genera un "dinamismo enorme" que ya se ha observado en regularizaciones previas, como las de los gobiernos de Aznar y Zapatero.

Existe una confusión considerable sobre si estos migrantes podrán votar en las próximas elecciones.



Sánchez aclara que el beneficio actual es exclusivamente el permiso de residencia, el cual no otorga el derecho al voto en elecciones generales. Para que un ciudadano iberoamericano pueda optar por la nacionalidad española, y por ende al voto, debe completar dos años de residencia legal. Dado que el proceso administrativo para obtener la nacionalidad puede demorar varios años adicionales tras cumplir el requisito de estancia, el impacto electoral de estas personas no será inmediato ni automático.

Escuche aquí la entrevista: