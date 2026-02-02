En vivo
Continua el debate por agentes interventores designados en 2024

Continua el debate por agentes interventores designados en 2024

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la salida de Luis Carlos Leal de la Superintendencia Nacional de Salud pusieron nuevamente en el centro del debate los nombramientos de agentes interventores.

