En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia por lluvias
Ricardo Roa
Explosivo en frontera con Ecuador
Vladimir Padrino

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ciénaga de Corralito: ANT entrega 188 hectáreas a pescadores y pone fin a conflictos por la tierra
Contenido patrocinado

Ciénaga de Corralito: ANT entrega 188 hectáreas a pescadores y pone fin a conflictos por la tierra

Los predios recuperados dentro de “Misión Córdoba” estuvieron durante más de 40 años en manos de estructuras criminales vinculadas a alias “Don Mario” y alias “Fritanga”.

Córdoba: ANT entrega a campesinos 188 hectáreas de tierra que estaban en manos criminales
Córdoba: ANT entrega a campesinos 188 hectáreas de tierra que estaban en manos criminales
Agencia Nacional de Tierra
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad