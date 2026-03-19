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Blu Radio  / Tecnología  / Brasil aplica la 'ley más dura' para regular redes sociales, ¿en qué consiste?

Brasil aplica la 'ley más dura' para regular redes sociales, ¿en qué consiste?

La normativa, que actualiza el Estatuto de la Crianza y del Adolescente (ECA), introduce un marco más estricto para el uso de redes sociales por parte de menores.

Redes sociales negocian acuerdo para evitar sanciones por casos de adicción: dos ya lo lograron
Varias redes sociales enfrentan denuncias por alterar el algoritmo para "generar adicción".
Fotos: AFP / Image Fx
Por: Margarita Bedoya
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Actualizado: 19 de mar, 2026

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