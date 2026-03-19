Brasil aplica la 'ley más dura' para regular redes sociales, ¿en qué consiste?

Brasil dio un paso decisivo en la regulación del entorno digital con la entrada en vigor de la Ley nº 15.211 de 2025, conocida popularmente como “Ley Felca”. La normativa, que actualiza el Estatuto de la Crianza y del Adolescente (ECA), introduce un marco más estricto para el uso de redes sociales por parte de menores y establece nuevas obligaciones para las empresas tecnológicas.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendió la iniciativa al calificarla como una de las más exigentes a nivel global. Según el mandatario, el objetivo es cerrar espacios que han sido utilizados para delitos en línea, especialmente aquellos que afectan a niños y adolescentes, como la explotación, la violencia digital y la difusión de contenidos inapropiados.

La legislación parte de una premisa clara: los derechos de los menores deben protegerse tanto en el mundo físico como en el digital. Bajo este enfoque, la norma establece restricciones directas a las plataformas, que ahora deberán asumir un papel más activo en la supervisión y control de los contenidos y usuarios.

Uno de los cambios más relevantes es la exigencia de sistemas confiables de verificación de edad. A partir de ahora, ya no será suficiente que los usuarios declaren su edad al registrarse. Las empresas deberán implementar mecanismos más robustos que permitan comprobarla, lo que implica un rediseño de muchos servicios digitales.



Además, la ley introduce un control más estricto para los menores de 16 años. En estos casos, las cuentas en redes sociales deberán estar vinculadas a un adulto responsable, quien tendrá la capacidad de supervisar la actividad del menor, incluyendo el tiempo de uso, los contactos y el tipo de contenido que consume. Este enfoque busca reforzar la corresponsabilidad entre familias y plataformas en la protección de los usuarios más jóvenes.

Otro aspecto central de la normativa es la prohibición de monetizar o promocionar contenidos que representen a menores de forma sexualizada o con lenguaje adulto. Esta medida apunta directamente a prácticas que han generado controversia en los últimos años, donde algunos creadores de contenido obtenían ingresos a partir de material que exponía a menores de manera inapropiada.

La ley también obliga a las plataformas a prevenir la circulación de contenidos asociados con problemáticas como el ciberacoso, la violencia, la explotación sexual, los juegos de azar y la publicidad engañosa. Asimismo, refuerza la protección de datos personales y exige que las empresas cuenten con representación legal en Brasil, ofrezcan atención en portugués y diseñen sus servicios de manera que reduzcan riesgos como la adicción o el uso excesivo.

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El origen del nombre “Ley Felca” está ligado al creador de contenido Felipe Bressanim Pereira, quien en 2025 publicó un video de gran alcance en el que denunciaba la sexualización de menores en redes sociales. El impacto de ese contenido, que acumuló millones de visualizaciones, impulsó un debate público que terminó trasladándose al ámbito político y legislativo.

La implementación de esta normativa posiciona a Brasil como uno de los países con mayor regulación en materia digital enfocada en menores. Sin embargo, también abre interrogantes sobre su aplicación práctica, especialmente en lo relacionado con la verificación de edad y el equilibrio entre seguridad y privacidad.

En un contexto global donde varios gobiernos discuten cómo regular las plataformas digitales, la experiencia brasileña podría convertirse en un referente. La “Ley Felca” no solo redefine las reglas del juego para las empresas tecnológicas, sino que también refleja una creciente preocupación por el impacto de internet en las nuevas generaciones.