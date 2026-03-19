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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Estos son los rivales de Millonarios en Copa Sudamericana 2026: fechas y partidos

Estos son los rivales de Millonarios en Copa Sudamericana 2026: fechas y partidos

El cuadro albiazul conoció a sus tres rivales de la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras eliminar a Atlético Nacional en la fase previa del torneo.

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