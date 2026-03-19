Estos son los rivales de Millonarios en Copa Sudamericana 2026: fechas y partidos

Tras eliminar de manera contundente a Atlético Nacional en la fase previa (3-1), Millonarios conoció a sus tres rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El sorteo se llevó a cabo en Luque, Paraguay, en donde se definió el futuro del cuadro albiazul en el certamen.

El estadio El Campín tendrá tres noches mágicas de torneo continental, en donde los dirigidos por Fabián Bustos querrán hacer un gran papel para avanzar a la fase de octavos de final y con el apoyo de la afición buscarán eso.

El último campeón del torneo fue Lanús, quien recientemente venció a Flamengo en la Recopa Sudamericana.

Rodrigo Contreras celebra gol con Millonarios X: @MillosFCoficial

Rivales de Millonarios en Copa Sudamericana 2026

Sao Paulo (Brasil).

Boston River (Uruguay).

O'Higgins (Chile).

¿Cuándo jugará Millonarios la Copa Sudamericana 2026?

El primer duelo de Copa Sudamericana se disputará en la semana del 6 al 10 de abril, mientras que la última fecha será en la semana del 27 de mayo, por ende, faltan pocas semanas para que arranque el sueño continental para los embajadores.



Fixture de la Copa Sudamericana 2026