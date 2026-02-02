El agua no sólo azota a Medellín: Oriente, Nordeste y Magdalena Medio llovió tres veces más

El agua no sólo azota a Medellín y el Valle de Aburrá: En el Oriente, Nordeste y Magdalena Medio llovió tres veces más de lo que históricamente se registra en enero. Corantioquia aseguró que las precipitaciones también incrementaron en el Suroeste y el Bajo Cauca.

Las fuertes lluvias causaron graves estragos en Medellín, por lo que diferentes autoridades ambientales comenzaron a alzar la mano para advertir que la difícil situación no solo es para el Valle de Aburrá sino para otras subregiones del departamento de Antioquia como el Oriente, Nordeste y Magdalena Medio.

La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare -Corantioquia- señaló que el acumulado de las precipitaciones en enero fue de 242 milímetros con máximos de 342 milímetros en algunas zonas críticas, es decir, las lluvias triplicaron a los registros históricos del departamento de 87 milímetros.

Liliana Taborda, directora de Corantioquia, explicó que la preocupación de las autoridades ambientales es que se ha evidenciado un aumento significativo en los niveles de lluvias también en subregiones como el Bajo Cauca y el Suroeste antioqueño.



Lo que mencionan desde Antioquia es que las condiciones está por encima de lo normal por lo que incrementa el riesgo para las poblaciones, por lo que se le recomienda a las personas estar más atentas de lo común para evitar que sean víctimas de deslizamientos de tierra, avenidas torrenciales o crecientes súbitas.

Por último, destacan desde Corantioquia que el comportamiento en el Valle de Aburrá también es preocupante debido a los acumulados que van hasta el 90 milímetros en la última semana, con mayores registros en los municipios de Itagüí, Envigado y Caldas.