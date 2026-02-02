Ganador del Balón de Oro llega al Al-Hilal: detalles de importante transferencia

Una sorprendente transferencia se dio en la liga saudí y tuvo como protagonista a un ganador del Balón de Oro de los últimos años. Se trata del delantero francés Karim Benzema, quien cambiará de club en Arabia Saudí.

El experimentado atacante dejará el Al Ittihad, con el que está en conflicto por la renovación de su contrato, para fichar por el Al-Hilal hasta 2027, informa el diario deportivo francés L'Equipe.

El exjugador del Real Madrid y Balón de Oro 2022 firmará un contrato de año y medio, hasta junio de 2027, con el actual líder de la liga saudí y que entrena el italiano Simone Inzaghi.

Benzema, de 38 años, llegó a Arabia Saudí en 2023 y abandona el Al Ittihad tras dos temporadas y media y 83 partidos disputados, en los que ha marcado 54 goles y ha dado 17 asistencias. Ganó el título de liga y la Copa la temporada pasada.



Karim Benzema Foto: AFP

Se une en el Al Hilal a jugadores como su compatriota Théo Hernández, el reciente campeón de África Kalidou Koulibaly, el exdelantero del Liverpool Darwin Núñez o el exjugador del Burdeos y del Barcelona Malcom.