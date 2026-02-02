Alcaldía de Medellín rechazó reality donde premiarán a mujeres con cirugías estéticas

Indignación y malestar ha causado en Medellín y las redes sociales, el reality que se inventó el influencer Yeferson Cossio, que así como en las épocas de mafiosos y traquetos, premiará a mujeres que deben sustentar por qué ellas son ser merecedoras de cirugías de senos, glúteos, nariz y de jugosos premios que él mismo promociona en sus redes sociales.

"Ustedes saben que yo estoy haciendo el reality, donde voy a dar senos, lipos, diseño de sonrisa, nariz, meses de ropa, meses de gimnasio, becas, perfumes, voy a dar motos, iPhone, va a ser el super reality", explicó el influencer.

La secretaria de las Mujeres de la capital antioqueña, Valeria Molina, rechazó este tipo de acciones, ya que se trata de impulsar la narcoestética, que las mujeres sean vista desde su cuerpo.

"Es poner que las mujeres a través de esa estética de las cirugías, de la voluptuosidad, de los dientes hiperblancos, de modificar el cuerpo, ese estereotipo que hemos tenido en narcotráfico en nuestra ciudad, pues es la única forma de pertenecer a esta ciudad como mujer", aseguró la funcionaria.



Agregó Molina que lo más grave es que de ese reality, según ella, estarían participando hasta niñas de 16 años.

"Son largas filas de mujeres desde los 16 años, o sea, también con adolescentes que están esperando durante muchas horas poder ser vistas por este reality y un grupo de jurados, y, pues, y lo que tienen que ir allá a decir es por qué son lo suficientemente feas para poder ser las ganadoras de esto".

La secretaria de las Mujeres le ha pedido a los diferentes influencers de la ciudad y el país, que primero, en vez de estas iniciativas, destacan no solo la belleza natural paisa, si no sus talentos y segundo, los sitios emblemáticos de la capital antioqueña y su historia, pero no contada desde el narcotráfico.