Alcaldía de Medellín rechazó reality donde premiarán a mujeres con cirugías estéticas

Alcaldía de Medellín rechazó reality donde premiarán a mujeres con cirugías estéticas

El influencer Yeferson Cossio no solo promete intervenciones, sino que también motos, celulares y otros artículos.

