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Cepeda reaviva su pelea con Uribe: “Nuestro enfrentamiento no es con Paloma ni Abelardo, es con él”

Desde sectores cercanos a Álvaro Uribe cuestionan que la estrategia de Iván Cepeda se base en la confrontación personal.

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