Cristo adhiere a Cepeda calificando la propuesta de Constituyente como “inconveniente”

Tal como se esperaba, en la mañana de este miércoles, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo y su partido político En Marcha formalizó su adhesión a la campaña del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

El acuerdo tiene como objetivo construir una gran alianza ciudadana, social y política, además de una “Alianza por la Vida” que permita consolidar una coalición de gobierno junto a otros sectores progresistas, liberales y democráticos.

“Este es un acuerdo entre distintos que comparten una convicción profunda: Colombia necesita acuerdos para poder avanzar. Las reformas sociales deben continuar y profundizarse, pero también debemos abrir un espacio de diálogo político y de construcción de consensos que permita superar la confrontación permanente del país”, afirmó Juan Fernando Cristo.

Juan Fernando Cristo Foto: archivo Presidencia de la República

El documento señala que ambas partes coinciden en varios puntos programáticos clave. Entre ellos, destacan la profundización de las reformas sociales, el fortalecimiento de la democracia participativa y la inclusión ciudadana en las decisiones públicas. También se plantea impulsar una transición energética justa, con responsabilidad fiscal, y priorizar la protección de la selva amazónica. En materia territorial, el acuerdo propone fortalecer la descentralización y avanzar en una ley de distribución de competencias y recursos para cerrar brechas regionales.



En política exterior, el pacto contempla la defensa de la soberanía nacional, la integración latinoamericana, el multilateralismo y el respeto por los derechos humanos. En cuanto a seguridad y paz, se incluye la construcción de una política basada en la seguridad humana, el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado y la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016.

El acuerdo también incorpora una lucha frontal contra la corrupción y la presentación de una reforma política que profundice la democracia, además de promover un gran diálogo nacional que facilite la reconciliación entre los colombianos.

Frente a la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, el exministro Cristo señaló que todas las reformas sociales propuestas deben ser resultado de acuerdos y deliberaciones y tramitarse por vía legislativa en el marco del respeto a la Constitución de 1991.

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“Insistimos y mantenemos una posición que hemos defendido durante esta campaña y en donde hay diferencias, que es lo valioso. La convocatoria en estos momentos de una Asamblea Nacional Constituyente es inconveniente y es inoportuna, profundiza la división del país y distraería al próximo gobierno de las tareas urgentes que tenemos por delante en materia de seguridad, de salud y de estabilidad fiscal”, aseguró Cristo.

Finalmente, ambas fuerzas políticas anunciaron que trabajarán para vincular a la campaña a sectores empresariales, organizaciones de víctimas y liderazgos regionales, con el fin de ampliar la base de apoyo político y social.