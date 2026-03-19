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Cristo adhiere a Cepeda calificando la propuesta de Constituyente como “inconveniente”

Frente a la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, el exministro Cristo señaló que todas las reformas sociales propuestas deben ser resultado de acuerdos y deliberaciones y tramitarse por vía legislativa en el marco del respeto a la Constitución de 1991.

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