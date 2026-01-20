¿El fin de los influencers? El video de una oficina llena de avatares de IA que aterra

En redes sociales han circulado múltiples videos que muestran lo que sería una nueva tendencia en la venta de productos a través de transmisiones en vivo, utilizando voz y video sintéticos generados por inteligencia artificial.

Uno de estos videos, en particular, muestra una oficina llena de computadores, cada uno proyectando a una persona creada por IA mientras presenta productos de distintas compañías que se encuentran a la venta.

Uso de inteligencia artificial en Colombia Foto: ImgFX, referencia

Frente a cada pantalla aparece un teléfono celular transmitiendo en vivo a través de redes sociales, mientras cientos de usuarios interactúan en el chat de la transmisión para adquirir los productos ofrecidos.

Aunque el contenido aparenta ser en tiempo real, ninguna persona real participa directamente en las transmisiones. Todos los productos son presentados por avatares generados con inteligencia artificial, que simulan gestos, voz y movimientos humanos.



Este fenómeno representa un giro futurista en las ventas digitales; sin embargo, también abre interrogantes sobre la veracidad, transparencia y regulación de este tipo de comercio en línea realizado mediante avatares de IA.



¿Cómo funcionan las compras en transmisiones con avatares de IA?

Este modelo ya se está implementando en países como China y el Reino Unido, donde plataformas como TikTok o Amazon Live permiten integrar transmisiones en vivo con pestañas flotantes de compra, que facilitan adquirir productos sin necesidad de salir del video.

De esta manera, los usuarios pueden seleccionar un artículo, pagar y continuar viendo la transmisión en tiempo real, lo que agiliza el proceso de compra y reduce la fricción habitual del comercio electrónico.

Trabajos que reemplazará la IA Foto: ImageFX

Este sistema ha acelerado las ventas digitales, pero también ha reabierto el debate sobre el valor del factor humano frente a la inteligencia artificial en la comercialización de productos en vivo.



¿Otro trabajo donde la IA remplaza a los humanos?

Para expertos en mercados financieros y tecnología, este modelo funciona como una alternativa al trabajo humano tradicional, ya que los avatares creados con IA pueden realizar transmisiones en vivo las 24 horas del día sin cansarse ni cometer errores.

Esto permite a las compañías mantener ventas continuas sin preocuparse por pausas, horarios o desgaste humano, lo que se traduce en un mayor impacto comercial y una reducción de costos operativos.

🦔 Found this video and had to share. In China, AI-generated livestreams are selling products using synthetic video and voice. No humans on screen. Just AI avatars running 24/7, reportedly earning up to $100 per hour per stream.

The video shows rows of PCs, each running a… pic.twitter.com/eHHzJppCzw — Hedgie (@HedgieMarkets) January 20, 2026

Un ejemplo de este fenómeno ocurrió cuando el influencer chino Luo Yonghao y su copresentador Xiao Mu reemplazaron sus identidades humanas por avatares impulsados por inteligencia artificial. Como resultado, obtuvieron ganancias cercanas a los 7,65 millones de dólares durante una transmisión en vivo de 7 horas, comercializando productos chinos a nivel mundial.

Aunque las cifras de ventas parecen confirmar la efectividad de este modelo, el uso de avatares de IA en transmisiones en vivo plantea dudas sobre la autenticidad de la experiencia de compra y el desplazamiento del trabajo humano. Un debate que apenas comienza y que podría redefinir el futuro del comercio electrónico a nivel global.