Estudio revela insólitos detalles de la IA: ¿Trabajos se podrían acabar?

El avance de la inteligencia artificial (IA) dejó de ser una promesa del futuro para convertirse en una realidad que está transformando profundamente el mercado laboral en Colombia y el mundo. De acuerdo con un estudio de Fedesarrollo, más de 12 millones de personas podrían perder su empleo en los próximos años debido a la automatización, especialmente en sectores como comercio, servicios y labores administrativas.

La cifra es preocupante: el 58 % de los empleos actuales estaría en riesgo de ser reemplazado o modificado por tecnologías capaces de aprender y tomar decisiones a partir de datos. Este fenómeno no es exclusivo del país. El Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estiman que entre el 26 % y el 38 % de los empleos en América Latina podrían verse afectados por la IA, lo que representa más de 87 millones de puestos en toda la región.



Empleos más vulnerables a la inteligencia artificial

Expertos coinciden en que los sectores más expuestos a la automatización son aquellos donde predominan tareas repetitivas o fácilmente digitalizables:



Atención al cliente y call centers.

Comercio minorista y cajeros.

Transporte y logística.

Procesos administrativos y contables.

Producción en fábricas o cadenas automatizadas.

Por el contrario, los trabajos que exigen creatividad, pensamiento crítico o empatía humana, como los vinculados a la salud, la educación, el arte o la investigación, presentan menor riesgo, aunque también deberán adaptarse a la convivencia con sistemas automatizados.

Inteligencia artificial Foto: ImageFx

IA y empleo: entre el riesgo y la oportunidad

El próximo 22 de octubre se realizará la Henry AI Conference, organizada por la Edtech Henry, un espacio para analizar cómo enfrentar los retos que trae esta nueva era tecnológica. Entre los invitados se destacan representantes de Mercado Libre, Rappi, Banco Santander, PwC y Ualá, quienes compartirán cómo sus empresas están implementando la inteligencia artificial en sus procesos.



Aunque el panorama genera inquietud, los expertos coinciden en que el enfoque debe centrarse en la capacitación y la adaptación. Más que eliminar empleos, la IA redefine el trabajo humano. Aquellas personas que aprendan a aprovechar estas herramientas tendrán mayores oportunidades de mantenerse vigentes en el nuevo mercado laboral impulsado por la tecnología.

