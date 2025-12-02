Evite caer en engaños: lanzan tecnología para detectar imágenes hechas por inteligencia artificial

La empresa mexicana Incode anunció este martes, 2 de diciembre, el lanzamiento de una nueva tecnología de la que —aseguran— es la herramienta "más avanzada" para detectar y bloquear imágenes falsas creadas por la Inteligencia Artificial (IA), conocidas como 'deepfakes'.

En un comunicado, la empresa especializada en identidad digital, señaló que la precisión de esta tecnología "supera a cualquier otra solución disponible y marca un nuevo estándar en la defensa contra amenazas impulsadas por la IA".

Uso de inteligencia artificial en Colombia Foto: ImgFX, referencia

Dicha tecnología "resuelve el desafío" que supone la IA en materia de verificación, garantizando una "precisión sin precedentes".

El CEO de la compañía, Ricardo Amper, subrayó que esta nueva tecnología "restaura la confianza al garantizar que cada imagen, video o documento sea real, no sintético"; y ayuda a detectar deepfakes, hoy por hoy un "arma de fraude masivo".

"Este lanzamiento refuerza la visión de Incode de construir el futuro de la identidad digital", agregó la empresa.

Por su parte, Roman Karachinsky, Chief Product Officer de Incode, señaló que “determinar si alguien es real se está convirtiendo en uno de los mayores desafíos tecnológicos de esta era”.

Así es como funciona la nueva tecnología para detectar IA en las imágenes

De acuerdo con Incode, la innovación tecnológica ´Deepsight´ creada por la compañía, se estructura en tres capas: percepción, que distingue entre rostros reales y generados por IA; integridad, que valida cámaras y dispositivos para bloquear señales virtuales; comportamiento, que detecta microanomalías imposibles de replicar por bots o modelos generativos.

'Deepsight' analizará distintos aspectos del archivo multimedia para detectar "inconsistencias" en menos de 100 milisegundos, explicó la compañía.

Foto: Imagen creada con IA, Freepik.

La empresa destacó que esta herramienta fue testada en un estudio de la Universidad de Purdue (Indiana, Estados Unidos), en el que logró "la mayor precisión y la menor tasa de falsos positivos" en comparación a otros modelos gubernamentales y comerciales.

Mientras que Shu Hu, investigador de la Universidad de Purdue, explicó que el detector de la firma alcanzó “la mayor precisión” entre los nueve sistemas comerciales evaluados, lo que sugiere “mayor solidez y fiabilidad en escenarios del mundo real”.

Carlos de la Ossa, director de canales digitales de una institución bancaria que utiliza la tecnología, afirmó que la implementación redujo falsos negativos de 12 % a 5 % y disminuyó el fraude de 0,5 % a 0,1 %, lo que calificó como “un equilibrio clave entre seguridad y experiencia del usuario”.

Según la agencia de investigación de mercados tecnológicos, Sapio Research, el 89 % de las empresas mexicanas planea migrar hacia equipos con IA en su próximo ciclo de renovación tecnológica, donde más del 45 % de los empleados ya la utiliza en sus tareas diarias.