¿Viene una burbuja de IA? El salto de las tecnológicas prende las alarmas en los mercados

En medio del furor mundial por la inteligencia artificial (IA) y el espectacular ascenso de las grandes tecnológicas en la bolsa, surgen dudas sobre si el mercado está frente a una nueva burbuja similar a la del Dotcom a comienzos de los años 2000.

Para profundizar en el tema, César Pavón, líder de investigación de Corficolombiana, habló en entrevista en Mñanas Blu 10:30 y entregó un análisis detallado sobre la situación actual, especialmente a propósito del desempeño de compañías como Nvidia.

Desde un inicio, Pavón reconoció que el debate es legítimo y complejo. “Vemos estas siete magníficas (…) presentando incrementos muy importantes, no solamente en términos de utilidades, sino muy importante en la bolsa”, explicó, haciendo referencia al grupo de gigantes tecnológicos que ha impulsado el crecimiento de los mercados en los últimos años. Nvidia, en particular, continúa liderando ese repunte: “En lo corrido del año (…) ha crecido su acción en cerca de un 40%”, destacó.

Nvidia Foto: AFP

Ese crecimiento extraordinario ha sembrado dudas sobre si la valoración actual refleja los fundamentos reales o si responde, al menos en parte, a una ola especulativa. Sin embargo, Pavón insiste en que los más recientes resultados financieros contradicen la idea de una burbuja.



“Los resultados (…) confirmaron que sigue siendo una realidad”, aseguró. Empresas como Nvidia han superado expectativas, especialmente con productos como Blackwell, su nueva generación de procesadores para IA. “Se vendieron mucho más de lo que la gente pensaba”, afirmó.

La comparación con la crisis tecnológica de comienzos de siglo también salió a flote. Aunque reconoce ciertos paralelos, Pavón toma distancia de las voces más alarmistas: “La historia se parece y rima, pero en este caso hay estructurales que estamos viendo (…) que están cambiando el mundo y que están reflejando productividad”. Según él, las tecnológicas actuales muestran ingresos, utilidades y ventas tangibles que no existían con igual solidez en la era Dotcom.

Respecto a si conviene mantenerse invertido, el analista fue prudente, pero optimista: “No estoy viendo que estemos tan cerca de una burbuja y, por tal motivo, tampoco veo una caída fuerte en el corto plazo”. Aunque advierte que es improbable que Nvidia y otras grandes mantengan el ritmo de crecimiento reciente, sí considera que quienes han invertido ya cuentan con valorizaciones importantes.

Publicidad

Incluso coincide con quienes señalan que el aumento de CAPEX por parte de las tecnológicas es evidencia de fundamentos sólidos. “Las acciones estén sobrevaloradas es diferente a una burbuja”, dijo citando a un oyente, para luego ratificar: “El estructural es más coherente de lo que el mercado estaba pensando”.