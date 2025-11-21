En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / ¿Viene una burbuja de IA? El salto de las tecnológicas prende las alarmas en los mercados

¿Viene una burbuja de IA? El salto de las tecnológicas prende las alarmas en los mercados

César Pavón, líder de investigación de Corficolombiana, afirma que pese al auge de Nvidia y la IA, los fundamentos son sólidos y no ve señales de una burbuja en el corto plazo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad