Nvidia se corona la empresa más cara del mundo y motor de la era de la IA

La empresa californiana Nvidia hizo historia este miércoles al convertirse en la primera compañía del mundo en alcanzar una capitalización bursátil de 5 billones de dólares, consolidando su rol protagonista en la revolución de la inteligencia artificial (IA).

El ascenso ha sido meteórico: al inicio de la jornada las acciones de Nvidia subieron un 3,9 % hasta los 208,80 dólares, lo que elevó su valor de mercado hasta aproximadamente 5,06 billones de dólares, por encima de gigantes como Microsoft (4 billones) y Apple (3,9 billones) y ya superando el PIB de países como India, Reino Unido o Alemania.

Hace apenas una década, el valor de Nvidia rondaba los 10 000 millones de dólares; hoy, supera económicamente a la tercera economía mundial, Alemania, con un PIB cercano a los 4,6 billones de dólares. Su impulso comenzó en 2022 con la aparición de herramientas como ChatGPT y la explosiva demanda de sus chips para centros de datos y aplicaciones de IA. Desde entonces sus acciones se han multiplicado por 12.

El cambio de paradigma es claro: Nvidia ha pasado de ser un “diseñador especializado en chips gráficos” a convertirse en el pilar que sustenta la nueva economía digital basada en IA, redes neuronales, sistemas autónomos y hardware de alto rendimiento.



Contratos monumentales y presencia geopolítica

El salto más reciente se produjo tras una serie de anuncios clave: la empresa reveló nuevos contratos de suministro de chips de IA por 500 000 millones de dólares, la construcción de siete supercomputadoras para el gobierno estadounidense, y una inversión de 1 000 millones de dólares en Nokia para desarrollar tecnología 6G.



Este desempeño ha llamado profundamente la atención en el mapa geopolítico: Nvidia es hoy un actor clave en la disputa tecnológica entre EE. UU. y China, en medio de restricciones a la exportación de chips avanzados que la ubican como pieza estratégica en la guerra comercial y tecnológica global.



¿Hito o advertencia?

“Nvidia alcanzar una capitalización de mercado de 5 billones de dólares no es solo un hito; es una declaración, ya que la empresa ha pasado de fabricante de chips a creador de industria”, afirmó el analista Matt Britzman.

Sin embargo, algunos expertos advierten que el repunte puede traer consigo riesgos. Según Matthew Tuttle, director ejecutivo de una firma gestora de activos, “la expansión actual de la IA depende de que unos pocos actores dominantes financien la capacidad de los demás. En el momento en que los inversores exijan rentabilidad en flujos de caja en lugar de anuncios de capacidad, algunos de estos círculos de crecimiento podrían detenerse”.

Nvidia no solo domina hoy el mercado, sino que tiene entre sus clientes a gigantes como OpenAI, Tesla, Meta, Amazon y Oracle, lo que refuerza su influencia en la infraestructura económica global. Su valor no solo ha transformado los mercados, sino también la fortuna de su fundador, Jensen Huang, con alrededor del 3 % de las acciones de la compañía y un patrimonio estimado en 174 400 millones de dólares, lo que lo posiciona entre las personas más ricas del mundo.

En medio de esta transformación, competidores como Apple y Microsoft siguen cerca en valor de mercado, aunque Nvidia ya se sitúa con ventaja, marcando el ritmo de esta nueva era tecnológica.

El ascenso de Nvidia marca un punto de inflexión en la era de la IA, posicionándola como el motor tecnológico que lidera la innovación global. Su dominio refuerza la noción de que, en el nuevo escenario económico, el valor ya no se mide solo en equipos o software, sino en teraflops, algoritmos y datos.

Este escenario plantea una pregunta crucial para el futuro: ¿estamos ante el comienzo de una nueva revolución industrial impulsada por la IA —o ante el auge de una burbuja tecnológica ya en gestación? En cualquier caso, Nvidia ha escrito un capítulo histórico que redefine el poder en la economía digital global.