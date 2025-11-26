En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Así descubrieron a redactor que usaba IA para publicar noticias falsas en El Espectador

Así descubrieron a redactor que usaba IA para publicar noticias falsas en El Espectador

Fidel Cano, director de El Espectador, conversó sobre la situación en Mañanas Blu, enfatizando que un periódico que depende de la credibilidad y debe ser transparente con sus lectores.

Publicidad

Publicidad

Publicidad