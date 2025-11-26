Así descubrieron a redactor que usaba IA para publicar noticias falsas en El Espectador

El periódico El Espectador, una institución con una larga trayectoria en el periodismo colombiano, reveló recientemente que detectó internamente el uso de Inteligencia Artificial (IA) por parte de uno de sus redactores, un practicante, para generar y publicar notas que contenían información falsa y datos inventados.

El manejo de esta crisis por parte del diario ha sido ampliamente destacado no solo en Colombia, sino también en países de América Latina.

Fidel Cano, director de El Espectador, conversó sobre la situación en Mañanas Blu, enfatizando que un periódico que depende de la credibilidad y debe ser transparente con sus lectores, tiene la obligación de contar este tipo de fallas.



¿Cómo lo detectaron?

A diferencia de otros casos, la detección del uso indebido de la IA y la publicación de noticias falsas no fue resultado de una alerta externa. Cano explicó que fueron los controles internos del diario, sus "defensas", los que permitieron descubrir la irregularidad. El proceso comenzó con una sospecha: los artículos del practicante, centrados en la sección de bienestar, eran "muy parecidos" y seguían la misma estructura y "muletillas".

El punto de quiebre se dio cuando un editor se percató de una grave inconsistencia: uno de los artículos hacía referencia a una facultad universitaria que en realidad no existía. Esta anomalía llevó a una revisión más profunda, confirmando que el redactor se había inventado las fuentes.



El practicante citaba a expertos que no eran reales y los presentaba como profesores de universidades donde realmente no trabajaban. Una vez comprobado el fraude, la decisión fue despublicar inmediatamente todos los artículos que el joven había producido, al estar bajo sospecha.



Reacción

Ante la crisis, el director Fidel Cano sostuvo que no hubo mucho que discutir sobre cómo reaccionar. Puesto que el error demostraba que los filtros del periódico no habían funcionado, debían "salir y contarlo de inmediato", incluso si nadie se había dado cuenta del contenido falso.

El Espectador abordó el tema a través de su sección semanal "Redacción al Desnudo", un espacio utilizado para dialogar con los lectores y exponer los errores cometidos por el diario.

Cuando el practicante fue confrontado por el uso poco ético de la IA y la invención de fuentes, su respuesta fue evasiva. Inmediatamente se dio por terminada la práctica.

A pesar de la gravedad de la falta, el periódico ha decidido no emprender acciones legales, sino asumir la responsabilidad interna. Cano indicó que la reflexión es principalmente interna, pues el error fue de la redacción y los editores por ser demasiado ingenuos y no haber sido más rigurosos con la revisión del contenido.

El periódico envió una carta al rector de la universidad del practicante, quien ofreció sus excusas.

Este incidente reavivó el debate sobre el uso de la IA en los medios. Cano explicó que El Espectador cuenta con un manual de uso de IA desde hace un par de años, el cual se enfoca en la transparencia: si se usa la herramienta, el lector debe saberlo.

La IA es vista como una herramienta útil para tareas mecánicas o de información de servicio, pero siempre debe estar mediada por un periodista que valide la información, ya que la IA "no es infalible".

Escuche aquí la entrevista: