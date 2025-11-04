Curso gratuito busca enseñar a colombianos a usar la IA para optimizar su trabajo diario

Aunque la inteligencia artificial (IA) ha ganado protagonismo en redes sociales y conversaciones cotidianas, su uso en el ámbito laboral sigue siendo limitado en Colombia. Según la más reciente Encuesta de Transformación Digital 2025 de la ANDI, solo 3 de cada 10 empresas han comenzado a incorporar esta tecnología en procesos como atención al cliente o gestión de datos.

En la mayoría de los casos, su aplicación se restringe a consultas o redacción de textos, sin aprovechar su potencial para automatizar tareas repetitivas como responder mensajes, organizar información o generar reportes.

El Deloitte Tech Trends Latam 2025 coincide en que, aunque la adopción de IA avanza, su manejo aún es incipiente, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Este panorama preocupa a firmas especializadas en talento humano como Adecco y Michael Page, que advierten que la falta de habilidades en automatización afectará la empleabilidad en el corto plazo. De hecho, el LinkedIn Economic Graph 2025 proyecta que las competencias relacionadas con inteligencia artificial serán las de mayor crecimiento en demanda en el país.

En respuesta a esta necesidad, la academia tecnológica Henry lanzó el curso gratuito “AI Automation: 3 días para crear tu primer flujo inteligente sin programar”, con el objetivo de enseñar a 2.000 colombianos a automatizar tareas reales sin conocimientos técnicos previos.



¿Cómo aplicar?

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de noviembre en soyhenry.com/curso-ai-automation. Solo es necesario registrar un correo electrónico para recibir las instrucciones de conexión. Las clases se dictarán en vivo y de forma virtual del 11 al 13 de noviembre, entre las 5:00 y las 6:30 p. m.



El curso está dirigido a profesionales, estudiantes universitarios, emprendedores, trabajadores administrativos y personal de servicio al cliente, así como a cualquier persona que busque optimizar su tiempo y productividad mediante la IA.

“Muchos aún creen que la inteligencia artificial es compleja, pero lo esencial es identificar qué tareas pueden automatizarse. No se trata solo de ingenieros: cualquier persona que copie y pegue información o responda mensajes puede beneficiarse”, explicó Federico Hernández, cofundador de Henry y líder de la capacitación.

El programa abordará tres ejes principales:



Identificación de tareas repetitivas automatizables con herramientas como n8n. Integración de plataformas, como Gemini, con aplicaciones de uso cotidiano. Creación de interfaces sin necesidad de programar.

Cada sesión incluirá un espacio de preguntas para resolver casos reales.

La relevancia del curso se respalda en el Job Skills Report 2025 de Coursera, que identifica las habilidades en IA y automatización como las de crecimiento más acelerado en Colombia y América Latina. Además, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que los trabajadores que integran automatización en sus labores pueden obtener incrementos salariales de entre 12 % y 25 %, gracias al impacto en eficiencia y resultados.

“En un mundo donde la tecnología avanza más rápido que los perfiles laborales, la ventaja no está en saber más, sino en saber usar mejor las herramientas existentes. Este es el momento de aprender a delegar tareas a la IA y recuperar tiempo para lo que realmente importa”, concluyó Hernández.