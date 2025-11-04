En vivo
Blu Radio  / Tecnología  / Curso gratuito busca enseñar a colombianos a usar la IA para optimizar su trabajo diario

Curso gratuito busca enseñar a colombianos a usar la IA para optimizar su trabajo diario

Ofrecen un curso gratuito y virtual para 2.000 colombianos que quieran aprender a automatizar tareas cotidianas con inteligencia artificial, sin necesidad de saber programar.

