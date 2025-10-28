Estudio revela qué sienten realmente los colombianos con la inteligencia artificial

Un reciente informe sobre inteligencia artificial, enfocado en el mundo empresarial, reveló varios datos sorprendentes sobre el uso que los colombianos le están dando a estas nuevas tecnologías y en qué ámbitos de su vida interfiere. Colombia, incluso, está superando en varios aspectos a países como España o Italia.

El reciente informe internacional, ‘Inteligencia Artificial y la empleabilidad del futuro’, elaborado por GAD3 para Planeta Formación y Universidades, expuso una radiografía detallada sobre cómo esta tecnología es percibida, conocida y utilizada por trabajadores y directivos en cuatro países: Colombia, España, Francia e Italia.

Los hallazgos específicos para Colombia mostraron cifras alentadoras en, por ejemplo, un conocimiento masivo de la IA, aunque persisten desafíos significativos en la capacitación a los trabajadores.



Esto es lo que despierta la inteligencia artificial en Colombia

A diferencia de otros países analizados, la emoción predominante de los profesionales colombianos ante la IA es la curiosidad”, que alcanza el 72 % de los encuestados. Este alto nivel de interés supera el porcentaje de personas que sienten inquietud, que se sitúa en el 33 %.

“Los datos confirman que, a diferencia de otros países, en Colombia existe un mayor optimismo hacia la inteligencia artificial. Los directivos ven en ella un motor de competitividad y los trabajadores, aunque con cautela, también reconocen sus beneficios”, explicó Narciso Michavila, presidente y fundador de GAD3.



Estudio de GAD3 para Planeta Formación y Universidades

Y es que este optimismo se traduce también en las expectativas laborales: mientras que el 52 % de los colombianos cree que la tasa de empleo disminuirá, un 29 % anticipa un aumento de los salarios, siendo esta la cifra más alta registrada entre los países estudiados.

En general, tanto directivos como trabajadores consideran a la IA como una “aliada clave para automatizar tareas rutinarias”, 47 % y 42 % respectivamente. Además, el 35 % de ambos grupos percibe un impacto positivo de esta tecnología y el 29 % la asocia con un aumento en la competitividad.

Publicidad

Solo una pequeña proporción, entre 4% y 7%, la considera irrelevante.



En qué usan los colombianos la inteligencia artificial

Según el estudio, Colombia se posiciona como líder en el uso de IA entre los cuatro países analizados, tanto en el ámbito personal como profesional. El uso profesional es elevado: el 74 % de los directivos y el 69 % de los trabajadores afirman haber utilizado herramientas de IA.

En el ámbito personal, el uso es aún mayor, alcanzando el 83 % en directivos y el 74 % en trabajadores.

Estudio de GAD3 para Planeta Formación y Universidades

Por sectores, la educación es el que más utiliza estas herramientas (79 %), superando al sector empresarial. La herramienta generativa es la más utilizada en todos los sectores, y el principal beneficio percibido es la innovación.