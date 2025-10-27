WhatsApp les hizo caso a los usuarios y lanzó función para los que odian leer grupos

WhatsApp anunció que actualizó y mejoró su sistema con una función que hace mucho esperaban los usuarios. Se trata de una herramienta que permite ver los mensajes grupales, pero sin tener que leerlos todos, uno por uno; algo que resultaba muy tedioso para muchos.

La app de mensajería detalló que esta nueva función, llamada resúmenes de mensajes, es ideal para aquellos que no tienen Wi-Fi, se la pasan en reuniones, viajes o están ocupados trabajando o estudiando, ya que facilita leer los chats con rapidez.

En términos sencillos, resumen todos los mensajes no leídos de un chat. Esto lo hace a modo de lista, destacando lo más importante de una conversación. Por ejemplo, si es un grupo de padres de familia lo que hará esta herramienta es destacar los anuncios, peticiones, noticias de última hora y más.

Normas de privacidad de Meta IA de WhatsApp Foto: AFP

¿Cómo funciona el resumen de mensajes de WhatsApp?

Desde WhatsApp explicaron que los resúmenes de mensajes usan tecnología de “Tratamiento privado” que, al mismo tiempo, permite a Meta AI “generar una respuesta sin que Meta ni WhatsApp vean sus mensajes o los resúmenes privados”.



Cuando tenga varios mensajes acumulados en un grupo, entre al chat y le aparecerán desde donde no los ha leído. Ahí solo deberá presionar donde dice: “(número) mensajes no leídos”.

Si su aplicación está actualizada, le aparecerá la opción de Meta IA para resumir de inmediato esos mensajes. Al seleccionarla, le arrojará una especie de listado en blanco y listo. Podrá quitarlo cuando quiera.

Es importante aclarar que nadie en el grupo podrá ver eso, pues es completamente privado y solo el usuario podrá verlo en el chat. En ese sentido, WhatsApp aclaró que no hay ningún riesgo de violación a la privacidad.

Esta nueva característica de resúmenes de mensajes se integra en el amplio ecosistema de WhatsApp, que incluye diversas funciones como Llamadas, Mensajería, Grupos, Canales, y otras herramientas que usan también Meta AI.



Total control de WhatsApp

Asimismo, la app recalcó que los usuarios tendrán siempre el control total de su experiencia dentro de la plataforma. Por ello, las funcionalidades que utilizan el procesamiento privado, como la nueva función, son “opcionales” y vienen “desactivadas por defecto”.

El usuario tiene la libertad de elegir si desea o no utilizar esta herramienta. Además de ser opcional. Aunque esta herramienta fue anunciada en junio, WhatsApp detalló recientemente que su disponibilidad es progresiva y no está en todos los dispositivos.