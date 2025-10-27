En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Alias 'El Viejo'
Iván Cepeda
Petro en Lista Clinton
Huracán Melissa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / WhatsApp les hizo caso a los usuarios y lanzó función para los que odian leer grupos

WhatsApp les hizo caso a los usuarios y lanzó función para los que odian leer grupos

WhatsApp habilitó una función que venía probando, la cual resulta muy útil para aquellos que tienen chats grupales del trabajo, con amigos, familia o con compañeros de estudio.

Almacenamiento de WhatsApp
WhatsApp lanzó función para chats grupales
Foto: AFP / ImgFX
Por: Alison Farfán López
|
Actualizado: 27 de oct, 2025

WhatsApp anunció que actualizó y mejoró su sistema con una función que hace mucho esperaban los usuarios. Se trata de una herramienta que permite ver los mensajes grupales, pero sin tener que leerlos todos, uno por uno; algo que resultaba muy tedioso para muchos.

La app de mensajería detalló que esta nueva función, llamada resúmenes de mensajes, es ideal para aquellos que no tienen Wi-Fi, se la pasan en reuniones, viajes o están ocupados trabajando o estudiando, ya que facilita leer los chats con rapidez.

En términos sencillos, resumen todos los mensajes no leídos de un chat. Esto lo hace a modo de lista, destacando lo más importante de una conversación. Por ejemplo, si es un grupo de padres de familia lo que hará esta herramienta es destacar los anuncios, peticiones, noticias de última hora y más.

Meta IA de WhatsApp
Normas de privacidad de Meta IA de WhatsApp
Foto: AFP

¿Cómo funciona el resumen de mensajes de WhatsApp?

Desde WhatsApp explicaron que los resúmenes de mensajes usan tecnología de “Tratamiento privado” que, al mismo tiempo, permite a Meta AI “generar una respuesta sin que Meta ni WhatsApp vean sus mensajes o los resúmenes privados”.

Cuando tenga varios mensajes acumulados en un grupo, entre al chat y le aparecerán desde donde no los ha leído. Ahí solo deberá presionar donde dice: “(número) mensajes no leídos”.

Si su aplicación está actualizada, le aparecerá la opción de Meta IA para resumir de inmediato esos mensajes. Al seleccionarla, le arrojará una especie de listado en blanco y listo. Podrá quitarlo cuando quiera.

Es importante aclarar que nadie en el grupo podrá ver eso, pues es completamente privado y solo el usuario podrá verlo en el chat. En ese sentido, WhatsApp aclaró que no hay ningún riesgo de violación a la privacidad.

Le puede interesar:

  1. Almacenamiento de WhatsApp
    Cómo liberar espacio de almacenamiento de WhatsApp
    Foto: AFP / ImgFX
    Tecnología

    La solución definitiva para liberar espacio de WhatsApp: en solo 4 pasos

  2. Meta IA de WhatsApp
    Normas de privacidad de Meta IA de WhatsApp
    Foto: AFP
    Tecnología

    Cuidado con lo que le pregunta a WhatsApp desde Meta IA: hay una advertencia de privacidad

Publicidad

Esta nueva característica de resúmenes de mensajes se integra en el amplio ecosistema de WhatsApp, que incluye diversas funciones como Llamadas, Mensajería, Grupos, Canales, y otras herramientas que usan también Meta AI.

Total control de WhatsApp

Asimismo, la app recalcó que los usuarios tendrán siempre el control total de su experiencia dentro de la plataforma. Por ello, las funcionalidades que utilizan el procesamiento privado, como la nueva función, son “opcionales” y vienen “desactivadas por defecto”.

El usuario tiene la libertad de elegir si desea o no utilizar esta herramienta. Además de ser opcional. Aunque esta herramienta fue anunciada en junio, WhatsApp detalló recientemente que su disponibilidad es progresiva y no está en todos los dispositivos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Actualización WhatsApp

WhatsApp

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad