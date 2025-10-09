Videollamadas por WhatsApp: nueva función ya está disponible y usuarios están enamorados

WhatsApp lo volvió hacer: lanzó una nueva función que ayudará a quienes usan la aplicación como medio de trabajo y también para comunicarse con amigos o familia a través de llamadas. La app de mensajería detalló que, a partir de ahora, los usuarios podrán hacer uso de la herramienta ‘levantar la mano’.

Esta función, según explicó WhatsApp, es exclusiva para videollamadas. La actualización permitirá que, cuando alguien esté en una conversación, pida la palabra como se hace en otras aplicaciones y así pueda hablar y participar a su turno.

Incluso, los usuarios en todo el mundo también podrán reaccionar con emojis durante las videollamadas y todos los miembros que hagan parte podrán verlo; es igual que reaccionar a un mensaje en un chat.



¿Cómo levantar la mano en una videollamada de WhatsApp?

Toque el ícono de los tres puntos horizontales, ubicados en la parte inferior de la pantalla.

Luego, solo seleccione la opción de LEVANTAR LA MANO.

Si quiere bajar la mano, solo toque en la parte de arriba el emoji de mano que aparece y listo.

¿Cómo agendar una reunión por llamada desde WhatsApp?

Esta función es muy útil si lo que quiere es organizar llamadas de trabajo o reuniones grupales. Y es que WhatsApp ya había anunciado la opción de programar o agendar e invitar a más personas.



Entre a WhatsApp Vaya a la pestaña de llamadas, en la parte inferior Presione el botón +, que está arriba en la parte derecha Luego, le saldrán varias opciones: seleccione la que dice PROGRAMAR LLAMADA Después, añada a los contactos que citará y listo.

Con esta función, lanzada hace poco, los usuarios también podrán ponerle una descripción corta a esa reunión que está agendando desde WhatsApp. El máximo de caracteres es de 2048; es importante recalcar que deberá seleccionar si es una llamada por audio o por video.

Para poder sacarle el máximo a estas nuevas funciones, debe tener actualizada su app. Esto, por lo general, ocurre en segundo plano, es decir, se actualiza automáticamente.